山善は、コンパクト設計で狭小空間の湿気対策に適した「ペルチェ式除湿機」を4月下旬より順次発売することを発表した。

【画像あり】設置イメージ・ペルチェ式仕組み解説

本製品は、ペルチェ効果による冷却・結露の原理を採用した除湿機だ。電流を流すと冷却と加熱が生まれるペルチェ素子の仕組みにより、湿気を含んだ空気を吸気・冷却し、水分を結露させて除湿する。コンプレッサーを使用しないため動作音が静かで、寝室や書斎など音が気になる空間でも使いやすい設計となっている。

本体サイズは約幅135mm×奥行130mm×高さ265mm、質量は約1.2kgとコンパクト。幅を抑えたスリム設計により、下駄箱やクローゼットなどの限られたスペースにも設置できる。また、PD36W以上の出力に対応したモバイルバッテリーでの駆動にも対応しており、電源の取りにくい場所でも使用が可能だ。

除湿能力は最大約250mL/日（室温30℃・湿度80%維持時）となる。取り外し可能な約800mLの排水タンクを搭載し、排水も手軽に行える。運転モードは強・弱の2段階切替に対応する。

カラーはホワイトとグレージュの2色展開。山善が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」のほか、全国のホームセンターや家電量販店で販売される。価格はオープンで、参考価格は5,980円前後だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）