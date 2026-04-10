えっ、Microsoft（マイクロソフト）、Copilotに自信がないの？

去年の8月、マイクロソフトのCEOのサティア・ナデラ氏はXで、自社のAIアシスタント「Copilot」をデモ動画を紹介しながらめちゃくちゃ褒めていました。

GPT-5をMicrosoft 365 Copilotに導入してから数週間が経ちましたが、すでに私の日常業務の一部になっています。 Copilotは、私が使うあらゆるアプリにまたがって、新しい「知能のレイヤー」を加えてくれています。

（動画とあわせてスレッドでデモを紹介）

1. これまでのやり取りを踏まえて、次のミーティングでその人が考えていそうなことを5つ挙げてください。

2. [/series] に含まれるメール・チャット・すべての会議内容をもとに、プロジェクトの進捗報告を作成してください。 内容には、KPIと目標の比較、成果と課題（うまくいった点／いかなかった点）、リスク、競合の動き、想定される厳しい質問とその回答を含めてください。

3. 1月の［製品］ローンチに向けて、計画通り進んでいますか？ エンジニアリングの進捗、パイロットプログラムの結果、リスクを確認したうえで、達成確率を示してください。

4. 直近1カ月の私のカレンダーとメールを確認し、自分が最も時間を使っているプロジェクトを5〜7のカテゴリに整理してください。 それぞれについて、 投下時間の割合（％）、簡単な説明 を付けてまとめてください。

5. [/select email] を確認し、これまでの上司やチームとの議論を踏まえて、[/series] の次回ミーティングに向けた準備をしてください。