酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【コンパのおかげで今がある】

【お悩みNo.177】コンパ大好きブクロさん。コンパから何を学びましたか？【PN:みやびな心・30代・男性・会社員】

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――コンパで脈がないなと思ってた子を落とした経験ってあります？

数は少ないけどありますね。その子とは、ぜんぜん喋れてなかったんですけど、トイレに行ったらその子が待っててね。一つしかトイレがなかったんで、その子が出てくるのをじっと耳を澄ませて待ちながら「音を聞いてたわ」なんて軽口を叩くと笑ってくれてね。

――ドン引きされたらおしまいですね。

もう一か八かですけど。どんどんフィルターにかけて振り落としてるのかもしれないですね。ちょっとアクションを起こして、それに反応があったらそれを見逃さないというのは意識しています。

だって二十年前ぐらいの芸人のコンパなんて、誰も名前も知らんし、金もない。そんな奴らが女性の眼中に入るわけないんです。

――セックスするメリットもない。

となった時に、「金もないしモテない奴らだけど、"今日はしてもいいかな"」って思わせる。その努力がものをいうんです。

――その努力は今現在、何かに生きてますか？

生きてなかったら、多分今の立ち位置にはいないんじゃないですかね。僕はそう思ってますけどね。社会における見知らぬ人との関わり方、仲良くなる方法、嫌な気持ちにさせない気配り。それに加えて、いかに自分を売り込むかというアピール力。

コンパにはいろんなことが詰まってると思います。だから、それをしてこなかった芸人って、なんか面白みがないと思ってしまうんです。

――それはどなたのことでしょう？

いや、特にないですよ。でも、最近の若手はみんな頭いい感じの子が多い。この人の芸を見れたらええわっていうところで終わらせてしまってる芸人が多いのかなって思います。「私生活ではこの人何してんやろな」って、そこの影が知りたくなったほうが僕はいいと思うんで。

――ネタや作品、その奥が知りたくなるのがブクロさんの考える魅力的な芸人。

東京と大阪の違いはあるでしょうけど、生き方が面白いなっていう人が芸人への憧れがあったから、余計にそう思うんでしょう。

――東京で面白いと思う芸人さんって誰ですか？

ピースの綾部さん、ノブコブ吉村さんもそうですね。あとは、モグライダーの芝さんや永野さんにも感じますね。SNSもやらないし、全部を見せないでしょう。かっこいいなって思いますし、ぜひ一緒にコンパに行きたいですね。

【ちゃんと見れば嫌いになるはず】

【お悩みNo.178】東ブクロさんのことが大好きで、四六時中ブクロさんの出演動画を見たり、こういうインタビュー記事を漁（あさ）ったりで、睡眠時間をまともに取れません。 好きでい続ける自分の生活をちゃんと送りたいんですけど、どうしたらいいでしょう。【PN:ほりにし・36歳・保育士】

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――熱量高すぎるファンの存在はうれしいのもなんでしょうか。

うれしいですよ。でも、そこまで思われたら、もう抱けないですね。

――それはなにかしらのトラブルが起こりそうだから？

なんでしょう。過度な期待に応えれるほどの自分ではないというか、その熱量を維持させる自信がない。「あれ、こんなもんか」って思うでしょう。テレビとかなんか動画で見てる方がいい距離感やなって。

――となると、この人を落ち着かせるには、一度抱いたほうがいのでは。

いや、やめときましょう。相手が冷めるとわかっていては抱けませんから。

――ということは、これからはブクロさんのことを考えすぎないほうがいい。

いや、考えてもらった方がうれしいんです。応援していただけるのはありがたい話やからあれですけど、でもYoutubeだって見れば見るほどボロが出てるじゃないですか。

――もっとボロを探せと。

そうですよ。冷静に見たら「こいつ何言うてんねん」と思うでしょう。この連載なんかもまさにそうですし。

――見れば見るほど好きになるわけがない。

ちゃんと見てないんじゃないかですかね、この人は。もっと僕のアラ探しをしてほしい。ゴルフのYouTubeなんて、「おっぱい見してくれ」とかそんなことばっかり言ってますからね。そんなん見てたらやっぱ嫌になってくるでしょう。

――この連載とゴルフYoutubeをじっくり見てくれと。

そうです。知れば知るほど気持ちは冷めてはくるはずです。頑張ってください、って何やねん。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

【画像】東ブクロ氏の蠱惑的なまなざし

取材・文・撮影／キンマサタカ