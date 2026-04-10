「ブンデスリーガで最高の選手だ」圧巻ゴラッソの25歳日本人を同僚らベタ褒め！ 去就にも言及「もうしばらくチームメイトとして…」

「ブンデスリーガで最高の選手だ」圧巻ゴラッソの25歳日本人を同僚らベタ褒め！ 去就にも言及「もうしばらくチームメイトとして…」