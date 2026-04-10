篠原ともえ、遊び心あふれる“レザー作品”を披露「魚の皮でできたレザーアイテムをアレンジ」
歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（47）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。遊び心あふれる“レザー作品”を公開した。
【動画・写真】「なんちゅーセンス」魚の皮でできたレザー品をアレンジ→リボン風アイテムに仕上げた篠原ともえ
篠原は「フィッシュレザーという高知の釣り好き革職人さんがつくられたという、魚の皮でできたレザーアイテムをアレンジ」「NHKの収録スタイリングにて、襟元アイテムとしてリボン風にしてみました」とつづり、高知県の職人が生み出した魚の皮特有の素材を活かして作ったアイテムやその制作風景、アイテムを身につけたスタイリングを写真と動画で紹介。
NHK『世界で開け！ひみつのドアーズ』で披露したものだといい、自身のスタイリングについて「番組内容に合わせ、何をイメージしたか？ ぜひ番組をご覧いただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
コメント欄には「素敵」「なんちゅーセンス」「最高」「アイディアもすごい」「先を越されました」などの声が寄せられている。
【動画・写真】「なんちゅーセンス」魚の皮でできたレザー品をアレンジ→リボン風アイテムに仕上げた篠原ともえ
篠原は「フィッシュレザーという高知の釣り好き革職人さんがつくられたという、魚の皮でできたレザーアイテムをアレンジ」「NHKの収録スタイリングにて、襟元アイテムとしてリボン風にしてみました」とつづり、高知県の職人が生み出した魚の皮特有の素材を活かして作ったアイテムやその制作風景、アイテムを身につけたスタイリングを写真と動画で紹介。
NHK『世界で開け！ひみつのドアーズ』で披露したものだといい、自身のスタイリングについて「番組内容に合わせ、何をイメージしたか？ ぜひ番組をご覧いただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
コメント欄には「素敵」「なんちゅーセンス」「最高」「アイディアもすごい」「先を越されました」などの声が寄せられている。