歌手でタレントの松本伊代（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。人気音楽ユニットのコンサートに参戦したことを明かし、楽屋訪問の記念ショットを披露した。

「TM NETWORKのコンサートへ優ちゃんといってきました！！」と書き出すと、楽屋での自身とタレント、歌手の早見優、「TM NETWORK」の小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登の5ショットをアップ。

「QUANTUM とても素敵な映像と照明と音と壮大なテーマ 長年応援してくださっている方々との深い繋がりがたくさん感じられた最高のステージでした！！」と回顧した。「木根さん、単独ライブではお話しが楽しいですが、この日はかっこいい木根さんでした！写真の木根さんは可愛い」とし、「久しぶりにお会いできた宇都宮さんは歌声が変わらず、まるでタイムスリップしたかのよう。素敵でした！そして小室哲哉さんとは今までなかなかお話しする機会がなかったのですが、とても気さくにお話ししてくださり、とってもうれしーー！！なんだかなんだか素敵な日でした」とつづった。

ハッシュタグでは「楽屋に行けて嬉しかったの巻」などど添えた。