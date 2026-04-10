お笑いタレントのビビる大木（５１）が９日、自身の「Ｘ」を更新。２０２８年のＮＨＫ大河ドラマがジョン万次郎こと中茺万次郎の生涯を描く「ジョン万」に決定し喜びをつづった。

高知県土佐清水市にあるジョン万次郎資料館の名誉館長を務めている大木は「つ、ついに！ ジョン万次郎が２０２８年大河ドラマに！！ マジでウルウル涙ものです」と喜びを爆発させた。

「２０１３年からジョン万次郎資料館名誉館長となり、ジョン万次郎という人間をもっともっと知ってもらいたいと努めてまいりました」と振り返ると「土佐清水のみなさんとも『いつか大河ドラマにしたいね！』と話していたので、うれしい！ うれしい！ うれしい！ ジョン万次郎の人生を再現できるのは大河ドラマしかないと思っていたから、とてもうれしい！」と大興奮でつづった。

大木のもとにもたくさんの祝福のメッセージが届いているそうで「僕が大河ドラマを決めたわけじゃないですからね」とツッコミ。「喫茶店でニュース記事をゆっくり読んだらウルウルきちゃったよ。願いが叶った！って」と明かした。