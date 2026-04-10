元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。３月いっぱいで２年間務めたフジテレビ系夕方のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」のキャスター卒業後、初の民放地上波出演となった。

ＮＨＫ退局後、フリーアナとして「Ｎｅｗｓ イット！」キャスターに就任したため、民放番組への出演も、これが２局目となった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」で「Ｎｅｗｓ イット！」でタッグを組んでいたフジ・宮司愛海アナが休職しての海外留学の記事が紹介された。すると「これ、３月末のニュースですよね？ フレッシュなニュースじゃない。意図的にやってますね、これ」と苦笑しながら指摘。

気を取り直して「留学されるってことで頑張っていただきたいと思いますけどね」と続けると宮司アナの留学については「相談とかはなく、私が卒業する前から決めていたみたいで。特にアドバイスはないです。本当に素敵で優秀な方なんで頑張ってほしいです」と話していた。