桜島で噴火 噴煙１４００ｍ

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で10日午後4時25分に噴火があり、噴煙が火口から1400mの高さまで上がりました。中量の噴煙が北東に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています 。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

１０日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

１０日１５時から１１日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１０日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ２２０ｋｍ １２ｋｍ

▼１０日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ２００ｋｍ １０ｋｍ

▼１０日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） １７０ｋｍ １０ｋｍ

▼１１日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） １７０ｋｍ １０ｋｍ

▼１１日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） １７０ｋｍ １０ｋｍ

▼１１日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １４０ｋｍ ９ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、霧島市、大崎町、志布志市、東串良町、肝付町

宮崎県 ：宮崎市、都城市、日南市、串間市、三股町

桜島の降灰予報（10日・11日）を下に画像で掲載しています。

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