通貨オプション ボラティリティー 期近の低下傾向続く ドル円１週間７％の大台割れ 通貨オプション ボラティリティー 期近の低下傾向続く ドル円１週間７％の大台割れ

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通貨オプション ボラティリティー 期近の低下傾向続く ドル円１週間７％の大台割れ



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.96 6.69 5.57 7.32

1MO 7.92 6.43 6.46 7.30

3MO 8.46 6.41 7.17 7.35

6MO 8.79 6.51 7.67 7.57

9MO 8.98 6.65 7.96 7.76

1YR 9.06 6.78 8.16 7.89





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.58 10.65 7.54

1MO 7.56 10.01 7.39

3MO 8.13 9.84 7.57

6MO 8.65 9.82 7.75

9MO 8.91 9.85 7.88

1YR 9.10 9.86 7.98

東京時間16:30現在 参考値



オプション市場では、期近の水準が低下してきている。ドル円１週間は6.96％と７％の大台を下回っている。8日の米国とイランによる２週間一時停戦でドルが急落した後は、緩やかにドルが買い戻される値動きとなっている。往来相場を受けて、短期では一段のオプション・ヘッジ需要が減退している状況。

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