プロ野球のファーム・リーグは10日、東地区のオイシックス―ヤクルト戦（ハードオフ新潟）、中地区のDeNA―巨人戦（横須賀）、ハヤテ―西武戦（ちゅ〜るスタジアム清水）、西地区のオリックス―ソフトバンク戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）の4試合が雨天中止。交流戦、ナイターを含めて残り3試合が行われた。

楽天は中日とのファーム交流戦（森林どりスタジアム泉）に2―1。先発・古賀が7回2/3を9安打1失点で1勝目を挙げた。2軍降格のボイトは「4番・DH」で出場して1安打。中日先発・マラーは3回1安打無失点で、2番手・三浦が2回3安打2失点で1敗目（2勝）。ドラフト5位・新保（東北福祉大）と育成選手の日渡が3安打、ロドリゲスが2安打。

東地区のロッテは日本ハム戦（ロッテ浦和）に5―2。先発・種市が5回2安打7奪三振無失点の好投で1勝目。愛斗が5回に1号2ラン、石川慎が3安打1打点、池田が3安打を放った。日本ハム先発の育成選手・福田は3回4安打4奪三振2失点で1敗目（1勝）。マルティネスが3安打をマーク。