J1清水の吉田孝行監督（49）が明治安田J1百年構想リーグ前半戦を総括した。10試合を終えて5勝（うちPK戦2勝）5敗（同3敗）で、1試合消化が多いものの西地区首位・神戸とは勝ち点6差の4位。「成長はしているが、満足はできない」と現状を語った。京都戦など勝ち切れなかった試合を踏まえ「もっと勝ち点は取れた。それを取るのが優勝するチームだと思うし、まだまだやらなきゃいけないことはたくさんある」と求める基準の高さも示した。

それでも、スタイルの積み上げは着実に進んでいる。指揮官は「順調」と語り、試合を重ねるごとに内容が向上している点を強調。数字にもその成果は明確に表れている。FW呉世勲（オ・セフン）は空中戦勝利数99で2位の2倍以上の数字でリーグトップ。前線での競り合いの強さが攻撃の起点となり、チームとしてもこぼれ球奪取数424でリーグ1位を記録している。ロングボールを効果的に使いながらセカンドボールを回収し、敵陣でのプレー時間を増やしてゴールに迫る形は、今季のスタイルとして試合ごとに磨きがかかっている。

その一方で、勝ち切るための完成度には課題も残る。後半終盤に失点して追いつかれた試合が3試合あり、試合を締め切る力はまだ発展途上だ。上位相手にも主導権を握る時間帯もあり「通用していないわけではない」が、90分を通して押し切る強さには至っていない。後半戦に向けては、この“あと一歩”を埋められるかが問われる。

鍵を握るのは「細部へのこだわり」だ。戦術のベースはすでに固まりつつあり、ここからはプレーの精度や判断、ポジショニングといったディテールの徹底が不可欠になる。さらに、シーズンを通して戦い抜くためのコンディション管理や個々の強度向上も重要なテーマだ。「個もチームも両方成長しなければいけない」と指揮官は強調した。

地域リーグラウンドは残り8試合。「勝ち点をいくつ取るかではなく、目の前の試合を積み重ねることが大事」と一戦必勝の姿勢を貫きながら、「優勝すればACL、そうでなければ何もない」と頂点への意欲も隠さない。積み上げてきた土台の上に、さらなる上積みをどこまでできるかが問われる後半戦。その初戦は11日のアウェー広島戦。築いてきたアグレッシブなスタイルを継続し、その質をさらに高めていく戦いとなる。（萱沼 魁渡）