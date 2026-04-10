◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーヤクルト（4月10日、東京ドーム）

プロ3試合目の登板となる巨人の竹丸和幸投手。来週もこのカードが金曜日から組まれていて、2週にわたって、ヤクルトと対戦することになります。この日はバッテリーを組む岸田行倫選手とどう試合を組み立てるのか注目されます。

好調ヤクルトではありますが、去年、東京ドームでの巨人戦は1勝8敗。開幕戦から8連敗を喫していました。池山隆寛監督も初戦が肝心と気合十分。吉村貢司郎投手にマウンドを託しました。

解説は緒方耕一さん。先発の竹丸投手については、ここまで2試合、いい試合と悪い試合となっているので、この3試合目は大事だと語りました。また、コーチ経験もあるヤクルトについては「去年、ヤクルトはジャイアンツを苦手にしていたので、きょうはスタートダッシュをきりたいところですよね。きょう勝ったなら、さらに勢いがつきそうだなという雰囲気がします」としました。

巨人の打線については「きょうはキャベッジが5番で打線が固まっていない。でも、上位は調子がいいので、日替わりでも強力打線に見える。いいところで打っている印象ですね」と分析しました。

プレーボールは午後6時です。