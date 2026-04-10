9日、衆議院で審議入りした健康保険法などの改正案では、医師が処方する薬のうち、市販薬と効能や成分がほぼ同じである「OTC類似薬」の一部について、患者が薬代の4分の1を「特別料金」として追加負担する新制度が盛り込まれています。

この追加負担について、上野厚労相は10日の会見で、「がん・難病など慢性疾患を抱える患者や入院患者など、配慮を必要とする患者からは別途負担を求めない」と述べ、対象外とする考えを明らかにしました。

政府は今後、対象となる薬の範囲や負担を免除する患者の基準など具体的な制度設計を進め、来年3月の施行を目指す方針です。

一方、この追加負担について、難病患者の家族などからは以前から懸念の声が上がっています。

10日、患者団体や医師らは改めて、厚生労働省に対し「特別料金」の導入撤回を求める要望書を提出し、その後、会見を開きました。

会見では、糖尿病患者から寄せられた「生活が精いっぱいでこれ以上の負担増は治療の断念につながる」といった切実な声が紹介されました。

また、内科医の中村洋一医師は、受診控えが起こる可能性に強い危機感を示したうえで、「経済的な理由で患者が自己判断で薬を減らせば、病状が悪化し、かえって医療費が増大しかねない」と訴えました。