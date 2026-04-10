死んだ妻は“掃除機”の姿で帰ってきた 映画『ユースフル・ゴースト』7月10日公開
第78回カンヌ国際映画祭＜批評家週間＞にてグランプリを受賞した、第98回アカデミー賞（R）国際長編映画賞タイ代表作品『ユースフル・ゴースト（英題：A Useful Ghost）』が、7月10日より公開されることが決定。特報映像、ティザービジュアル、場面写真3点が解禁された。
【動画】映画『ユースフル・ゴースト』特報
本作は、タイでは誰もが知る怪談「メー・ナーク・プラカノーン」（死後も現世にとどまり、夫と禁断の愛を深めていった女性“メー・ナーク”にまつわる物語）に着想を得た、人間と幽霊が繰り広げる壮大な愛と抵抗の物語。1987年生まれの新鋭ラッチャプーム・ブンバンチャーチョーク監督の長編デビュー作だ。
粉じん公害が深刻化するタイ・バンコク。最愛の妻・ナット（ダビカ・ホーン）を呼吸器疾患で亡くしたマーチ（ウィサルット・ヒンマラット）は悲嘆に暮れる日々を送っていた。そんなある日、ナットの魂は掃除機に宿るかたちで舞い戻る。ふたたび愛を確かめ合う2人。その頃、マーチの家族が経営する工場では、死亡した従業員の霊が機械に取り憑き、操業停止に追い込まれていた。霊に悩まされる家族や社会から拒絶されたナットは、工場の除霊に協力することで、夫への真実の愛、そして自らを“役に立つ幽霊”だと証明しようとするが…。
2002年、『ブリスフリー・ユアーズ』でカンヌに登場したタイ映画の名匠アピチャッポン・ウィーラセタクンは＜ある視点＞部門で最優秀作品賞を受賞したが、その大胆な内容ゆえに本国では検閲にも直面した。その後もタイ映画界は多くの困難に直面し続けたが、数々の映画作家たちの存在によって進化を続けてきた。
そして2025年、カンヌ国際映画祭＜批評家週間＞にてワールドプレミアを迎えた『ユースフル・ゴースト』は、各国メディアから「ジャンルでは括れない」「驚くほど独創的」と異例の注目を集め、同部門においてタイ映画としては初選出ながら見事グランプリを受賞。米アカデミー賞国際長編映画賞ショートリスト入りも果たし、タイ映画の世界的評価をさらなる高みに押し上げた。
主演は、2013年に“メー・ナーク”の怪談をリメイクし、タイでメガヒットを記録した『愛しのゴースト』でメー・ナーク役を演じて一躍スターダムにのしあがったダビカ・ホーン。Instagramフォロワーは1800万人を超え、いまや国際的に活躍するファッションアイコンとして絶大な人気を誇る彼女が、今作で「掃除機に宿る幽霊」という難役を、その圧倒的な存在感と繊細な表現力で見事に演じきった。共演には、ウィサルット・ヒンマラット（ドラマ『運命のふたり』）、アパシリ・ニティポン（『デュー あの時の君とボク』『ハッピー・オールド・イヤー』）ら実力派が名を連ね、現実と夢のあわいを漂う物語に揺るぎないリアリズムをもたらしている。
亡き妻が掃除機に宿って夫の元へ戻ってくるという奇想天外な設定を起点にしながら、記憶と忘却、個人と社会、愛と有用性といったテーマへと静かに深度を増していく本作。幽霊が日常に存在する世界で、人間社会の価値基準や倫理がいかに恣意的なものであるかを浮かび上がらせると同時に、「記憶すること」がひとつの抵抗ともなり得ることを示唆する。
コメディ、ロマンス、ホラー、SF…と、様々なジャンルを軽やかに横断しながら、環境問題や労働、政治的抑圧といった現代社会の歪みに鋭く切り込むその手腕は、アジアのみならず欧米の映画祭・批評家からも強い支持を獲得。ジュリア・デュクルノー監督作『TITANE／チタン』の衝撃、ウェス・アンダーソンの鮮やかで緻密な映像美、アピチャッポンの持つマジックリアリズムを引き合いに語られ、「まるでヨルゴス・ランティモスがタイに移住したかのようだ」（Screen Daily）とも評された。すべてが結びつくラストには、驚きとともに深い感動が待ち受けている。
特報映像の冒頭には、最愛の人を失い魂の抜けたようなマーチと、死してもなお夫に寄り添うナットが。その想いの強さゆえに、ナットは掃除機の姿を借りて現世に舞い戻るが、マーチは思いがけない出来事に戸惑い、家族はその異様な光景を見守る。果たして2人の愛の行方は。
ティザービジュアルは、薄暗い部屋の片隅で、まるで意思を持つように中央のランプが点した掃除機のカットを配したもの。不気味さと同時にどこかおかしみを感じさせるこの掃除機のデザインは、ラッチャプーム監督の「実用性とバカバカしさを混ぜて」というリクエストに応え、実際に掃除機を作った経験もあるインダストリアルデザイナーのシン・ハオチーが手がけた。前かがみにお辞儀しているような形状が生み出す謙虚なたたずまいは、友好的な霊であることを表している。
場面写真（3点）は、そんな掃除機が夫マーチの前に初めて姿を現し、出会うシーンなどが切り取られている。
カンヌ国際映画祭＜批評家週間＞グランプリを受賞した際、ラッチャプーム監督は「（この作品と賞を）役に立つ幽霊もそうでない幽霊も含めて、タイにいるすべての幽霊に捧げたい」とスピーチした。この10年以上、タイでは主に国内の大規模産業の影響による粉じん公害への意識が高まっている。
「粉じん公害が起きるのは当然だ。ホコリでいっぱいの国なんだから」と、当初は冗談めかして語られていたというが、タイ語の“ホコリ”(埃)という言葉には、空中に漂う小さな粒子という意味のほかに、現代のスラングでは人間以下の扱いをされる者という意味もある。「声を上げられず、自分の人生を自分で決められない、支配者階級の意のままに動かされ簡単に消されてしまう人々のことです」とラッチャプーム監督は説明。
そして「霊もホコリも厄介者で、本来いるべきではない場所と時間に現れるという点でよく似ています。家の中、テレビ画面、机の上……ホコリは境界線など関係なく勝手に現れますが、死んだ人間が生きている人間の世界に戻ってきたのが霊です。本来いなくなっているはずなのに時間に逆らってこの世にとどまり抵抗しているのです。こうした意味で（ホコリを取り除くための）掃除機に取り憑いた幽霊というのはアイロニックな存在だと考えています」と語っている。
映画『ユースフル・ゴースト』は7月10日より全国公開。
【動画】映画『ユースフル・ゴースト』特報
本作は、タイでは誰もが知る怪談「メー・ナーク・プラカノーン」（死後も現世にとどまり、夫と禁断の愛を深めていった女性“メー・ナーク”にまつわる物語）に着想を得た、人間と幽霊が繰り広げる壮大な愛と抵抗の物語。1987年生まれの新鋭ラッチャプーム・ブンバンチャーチョーク監督の長編デビュー作だ。
2002年、『ブリスフリー・ユアーズ』でカンヌに登場したタイ映画の名匠アピチャッポン・ウィーラセタクンは＜ある視点＞部門で最優秀作品賞を受賞したが、その大胆な内容ゆえに本国では検閲にも直面した。その後もタイ映画界は多くの困難に直面し続けたが、数々の映画作家たちの存在によって進化を続けてきた。
そして2025年、カンヌ国際映画祭＜批評家週間＞にてワールドプレミアを迎えた『ユースフル・ゴースト』は、各国メディアから「ジャンルでは括れない」「驚くほど独創的」と異例の注目を集め、同部門においてタイ映画としては初選出ながら見事グランプリを受賞。米アカデミー賞国際長編映画賞ショートリスト入りも果たし、タイ映画の世界的評価をさらなる高みに押し上げた。
主演は、2013年に“メー・ナーク”の怪談をリメイクし、タイでメガヒットを記録した『愛しのゴースト』でメー・ナーク役を演じて一躍スターダムにのしあがったダビカ・ホーン。Instagramフォロワーは1800万人を超え、いまや国際的に活躍するファッションアイコンとして絶大な人気を誇る彼女が、今作で「掃除機に宿る幽霊」という難役を、その圧倒的な存在感と繊細な表現力で見事に演じきった。共演には、ウィサルット・ヒンマラット（ドラマ『運命のふたり』）、アパシリ・ニティポン（『デュー あの時の君とボク』『ハッピー・オールド・イヤー』）ら実力派が名を連ね、現実と夢のあわいを漂う物語に揺るぎないリアリズムをもたらしている。
亡き妻が掃除機に宿って夫の元へ戻ってくるという奇想天外な設定を起点にしながら、記憶と忘却、個人と社会、愛と有用性といったテーマへと静かに深度を増していく本作。幽霊が日常に存在する世界で、人間社会の価値基準や倫理がいかに恣意的なものであるかを浮かび上がらせると同時に、「記憶すること」がひとつの抵抗ともなり得ることを示唆する。
コメディ、ロマンス、ホラー、SF…と、様々なジャンルを軽やかに横断しながら、環境問題や労働、政治的抑圧といった現代社会の歪みに鋭く切り込むその手腕は、アジアのみならず欧米の映画祭・批評家からも強い支持を獲得。ジュリア・デュクルノー監督作『TITANE／チタン』の衝撃、ウェス・アンダーソンの鮮やかで緻密な映像美、アピチャッポンの持つマジックリアリズムを引き合いに語られ、「まるでヨルゴス・ランティモスがタイに移住したかのようだ」（Screen Daily）とも評された。すべてが結びつくラストには、驚きとともに深い感動が待ち受けている。
特報映像の冒頭には、最愛の人を失い魂の抜けたようなマーチと、死してもなお夫に寄り添うナットが。その想いの強さゆえに、ナットは掃除機の姿を借りて現世に舞い戻るが、マーチは思いがけない出来事に戸惑い、家族はその異様な光景を見守る。果たして2人の愛の行方は。
ティザービジュアルは、薄暗い部屋の片隅で、まるで意思を持つように中央のランプが点した掃除機のカットを配したもの。不気味さと同時にどこかおかしみを感じさせるこの掃除機のデザインは、ラッチャプーム監督の「実用性とバカバカしさを混ぜて」というリクエストに応え、実際に掃除機を作った経験もあるインダストリアルデザイナーのシン・ハオチーが手がけた。前かがみにお辞儀しているような形状が生み出す謙虚なたたずまいは、友好的な霊であることを表している。
場面写真（3点）は、そんな掃除機が夫マーチの前に初めて姿を現し、出会うシーンなどが切り取られている。
カンヌ国際映画祭＜批評家週間＞グランプリを受賞した際、ラッチャプーム監督は「（この作品と賞を）役に立つ幽霊もそうでない幽霊も含めて、タイにいるすべての幽霊に捧げたい」とスピーチした。この10年以上、タイでは主に国内の大規模産業の影響による粉じん公害への意識が高まっている。
「粉じん公害が起きるのは当然だ。ホコリでいっぱいの国なんだから」と、当初は冗談めかして語られていたというが、タイ語の“ホコリ”(埃)という言葉には、空中に漂う小さな粒子という意味のほかに、現代のスラングでは人間以下の扱いをされる者という意味もある。「声を上げられず、自分の人生を自分で決められない、支配者階級の意のままに動かされ簡単に消されてしまう人々のことです」とラッチャプーム監督は説明。
そして「霊もホコリも厄介者で、本来いるべきではない場所と時間に現れるという点でよく似ています。家の中、テレビ画面、机の上……ホコリは境界線など関係なく勝手に現れますが、死んだ人間が生きている人間の世界に戻ってきたのが霊です。本来いなくなっているはずなのに時間に逆らってこの世にとどまり抵抗しているのです。こうした意味で（ホコリを取り除くための）掃除機に取り憑いた幽霊というのはアイロニックな存在だと考えています」と語っている。
映画『ユースフル・ゴースト』は7月10日より全国公開。