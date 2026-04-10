テイラー・スウィフト＆トラビス・ケルシー、結婚式の招待状発送 7月3日にNYで挙式報道
昨年夏、インスタグラムで幸せいっぱいの婚約発表をしたテイラー・スウィフトとトラビス・ケルシー。ビッグカップルの結婚式に注目が集まっているが、ついに招待状が発送された報じられた。
【写真】婚約を発表！ 巨大指輪＆テイラーとトラビスの幸せそうなショット
Page Sixによると、二人の挙式はアメリカの一大イベントである独立記念日の前日となる7月3日に、ニューヨークで行われるという。
世界中が注目するビッグカップルだけに、挙式の会場や日時については、長らくく憶測を呼んできた。これまで有力視されていたのは、テイラーが所有するロードアイランド州の広大な邸宅。ウェスタリーの海沿いの街ウォッチ・ヒルにある豪邸で、広い庭やプールを備え、独立記念日のパーティーを開催することで知られる。
また、ロードアイランド州知事のダニエル・マッキーは、テイラーの婚約発表後、X（旧ツイッター）で「ロードアイランドには、世界最高の結婚式場がいくつかありますよ。言ってみただけですけど」とコメントし、同州での開催を売り込むような投稿を行っていた。
しかしその後、より多くのゲストを招くためプランを再検討していると伝えられ、ニューヨークで盛大な挙式が行われる見通しとなった。
テイラーはニューヨークに物件をいくつか所有しているほか、「ウェルカム・トゥ・ニューヨーク」という楽曲もリリース。2014年から2015年にかけてニューヨーク市のグローバル・ウェルカム・アンバサダーを務め、同曲は観光促進にも使われるなど、ニューヨークとはつながりが深い。
なおこれまでニューヨークでは、2008年にビヨンセとジェイ・Zが挙式したほか、ヘイリー・ビーバーとジャスティン・ビーバー、マライア・キャリーとトミー・モトーラ、サラ・ジェシカ・パーカーとマシュー・ブロデリック、キャサリン・ゼタ＝ジョーンズとマイケル・ダグラスらが結婚式を挙げている。
【写真】婚約を発表！ 巨大指輪＆テイラーとトラビスの幸せそうなショット
Page Sixによると、二人の挙式はアメリカの一大イベントである独立記念日の前日となる7月3日に、ニューヨークで行われるという。
世界中が注目するビッグカップルだけに、挙式の会場や日時については、長らくく憶測を呼んできた。これまで有力視されていたのは、テイラーが所有するロードアイランド州の広大な邸宅。ウェスタリーの海沿いの街ウォッチ・ヒルにある豪邸で、広い庭やプールを備え、独立記念日のパーティーを開催することで知られる。
しかしその後、より多くのゲストを招くためプランを再検討していると伝えられ、ニューヨークで盛大な挙式が行われる見通しとなった。
テイラーはニューヨークに物件をいくつか所有しているほか、「ウェルカム・トゥ・ニューヨーク」という楽曲もリリース。2014年から2015年にかけてニューヨーク市のグローバル・ウェルカム・アンバサダーを務め、同曲は観光促進にも使われるなど、ニューヨークとはつながりが深い。
なおこれまでニューヨークでは、2008年にビヨンセとジェイ・Zが挙式したほか、ヘイリー・ビーバーとジャスティン・ビーバー、マライア・キャリーとトミー・モトーラ、サラ・ジェシカ・パーカーとマシュー・ブロデリック、キャサリン・ゼタ＝ジョーンズとマイケル・ダグラスらが結婚式を挙げている。