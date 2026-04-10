３月３１日をもってＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーが、４月期から日本テレビ系新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（２５日スタート、土曜・午後１０時）のＭＣに就任する。日テレでは、ＮＨＫを退局した人気アナを早いタイミングで迎え、看板番組に起用してきた実績がある。

近年では、２０１８年１０月から、元ＮＨＫの有働由美子アナが日テレ系ニュース番組「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」（月〜金曜・午後１１時）のキャスターとして出演。有働アナは同年３月末にＮＨＫを退局したばかりで、退社後約半年でのメインキャスター就任が話題となった。有働アナは村尾信尚氏の後任として出演し、日テレの報道の顔として選挙特番のＭＣも担当。２４年３月の卒業まで約５年半に渡り、「ｚｅｒｏ」のキャスターを務めた。

また、「たけたん」の愛称で知られる武田真一アナは、２３年２月にＮＨＫを退局し、同年４月からスタートした日テレ系情報番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）のＭＣに就任した。安定したアナウンス力とさわやかな人柄がＮＨＫ時代から人気の武田アナ。「スッキリ」「バゲット」の後継としてスタートした同番組の顔に抜てきされ、「日テレの朝の顔」に転身。現在も南海キャンディーズ・山里亮太らとレギュラー出演を続けている。