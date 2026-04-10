ＥＸＩＬＥの松本利夫が１０日、東京・株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ本社で新たにダンス部を創設する学校法人金井学園（福井）とのダンスレッスン基本契約の調印式に出席した。

福井工業大および付属福井高等学校・中学校などを運営する金井学園は、生徒の個性と創造性を育むため、新たに同中学校と高校にダンス部を創設。松本は月に１度もしくは２か月に１度、スペシャルサポーターとして、学生の指導に当たるという。

同プロジェクトを聞いた際に、指導役として自ら立候補したことを明かし「ご縁をいただき感謝しています。ダンスは高い壁を乗り越えて、仲間と支え合いながら、人を成長させてくれるもの。どうすれば夢をかなえられるのか、一つずつ丁寧に教えていきたい」と意気込んだ。

個人的な目標として、「やるからには日本一」と宣言。「やっていく中で、少しずつ生徒さんの中で夢がちょっとずつ見つかってくるのかなと思う。やる中で失敗の方が多いと思うんですけど、一つの成功を体験することがすごく大事だと思うので、人生の中の成長の一つとして捉えていただけるとうれしい」と未来の学生たちへ呼びかけた。