〈「自分たちは何も悪いことはしていない。逃げも隠れもしていない」…長崎にわずか80軒ほど残る“カクレキリシタン”のリアルな実態〉から続く

禁教令が解かれた後も、長崎のカクレキリシタンたちの多くはカトリック教会に復帰しなかった。なぜ彼らは「教会に戻らなかった」のか？

【画像】生月島壱部の御前様。三途の川を渡るキリスト像がモチーフといわれている

その答えはきわめて単純だというのが、宗教学者の宮崎賢太郎氏だ。一体どのような理由があるのか。同氏の著書『潜伏キリシタン 知られざる信仰世界』（角川新書）の一部を抜粋し、現代におけるカクレキリシタンの信仰に迫る。

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何を拝んでいるのか

まわりくどい表現ではあるが、誤解を避けるために、正確にいうならば、カクレキリシタンたちはキリストやマリアを拝んではいるのだが、それがだれなのかまったくわからないままに拝んでいるのであるから、本当にキリストやマリアを拝んでいることにはならない。それではいったい、どのようなものを拝んでいるのであろうか。

キリスト教における神とは、教義的には、「父と子と聖霊」の三位一体の、唯一絶対なる存在である。一方、マリアは普通の人間であり、崇敬の対象ではあっても、崇拝の対象にはなりえない。しかし、実際にはマリアはカトリックの世界では、母なる神・女神として限りなく神に近い位置にまで高められている。

長崎県下のカクレキリシタン集団のうち、長崎市内、長崎市近郊の外海地方、外海から移住した五島地方の信徒たちの信仰対象の中心は、「マリヤ観音」と呼ばれるものである。マリヤ観音は潜伏時代に入って、キリシタンが仏教を強制されたとき、発見されてもキリシタンと発覚しないように、純粋な仏教の観音像をマリアに見立てて拝んできたものである。



上五島若松町のカクレキリシタンが祀っていた陶磁器製のマリヤ観音二体（個人蔵）

心優しき母なるマリア

しかし、信徒たちはマリヤ観音を拝むとき、これはあくまでもマリアの代わりであって、仏教の観音様ではないとしっかり認識していたわけではない。潜伏していたキリシタンたちが、もし真正なキリスト教徒であったとしたら、マリヤ観音よりも前に、何はさておき、まずはキリスト教本来の神である「キリスト観音」とか、「デウス観音」を祀るのが筋であろう。

キリシタンとなった日本の民衆は、最初からデウスやキリストよりも、マリアの方をいっそう親しい神と感じていたのではなかろうか。もしそうであるならば、キリスト教ではなくマリア教と呼ぶほうがふさわしいかもしれない。

小説家の遠藤周作は、「かくれ切支丹」たちは、毎年のように踏絵を踏み続け、神を否定した転び者（背教者）の子孫であり、デウスやキリストのような、男性の厳しい裁きの神へは恐れて近づくことはできず、優しい許しの神である母なるマリアの身代わりとして、マリヤ観音を拝んだのではないかと述べている（遠藤周作『母なるもの』新潮社、1971年）。

しかし、この解釈は少し理知的に過ぎるような気がしないではない。そのような複雑な心理的葛藤の末にマリアにたどり着いたのではなく、遠藤のようなインテリではない民衆は、罪や罰や裁きといったことよりももっと単純に、優しい母のイメージを求めて、マリアという名の観音様により親近感を抱いただけなのではなかろうか。

誰だかわからない「御前様」

長崎・外海・五島地区のカクレキリシタンの信仰対象の中心がマリヤ観音であるのに対し、平戸や生月島のそれは「御前様」である。御前様は俗に「納戸神」とも呼ばれてきたが、中国地方を中心とした西日本で広くみられる、納戸に祀られた家の神をさす民俗学の一般用語である。

地元で御前様といえば、ふつうは掛軸に仕立てられた人物像を指している。キリスト教の知識が少しあれば、これはキリストだとか、マリアを描いたものであろうとか、直ちに推測できようが、彼ら自身は先祖からなにも言い伝えられていないので、だれなのかはまったくわからないという。

具体的に目にみえる信仰対象として拝まれているのは次の写真のような素朴な人物像であるが、マリヤ観音にせよ御前様にせよ、どのような人物（神）なのか知らないのであるから、彼らが心から信じているものは別にあるのではないかと考えられる。

別のものとは何か、それは先祖である。これらの信仰対象は先祖が命がけで今日まで伝えてきたものである。彼らにとって大切なのは、それが何かではなく、だれが大切なものとして伝えてきたかということである。現代のカクレキリシタン信仰の根幹も、日本のさまざまな宗教の根底に普遍的にみられる先祖への思いである。

なぜ教会に戻らないのか

「カクレの人たちはなぜ教会に戻らないのか」という問いに対する答えは、きわめて単純なことである。彼らは隠れてもいなければキリシタンでもないからである。クリスチャンでもない人に、「なぜ教会に戻らないのですか」と問いかけるのはいかにも陳腐なことである。

彼らは潜伏時代以来こんにちまで、ごくあたりまえの仏教徒として、また神道の氏子として、その務めを果たしてきた。それに加えて、個人の家に、あるいは仲間内に代々伝わるカクレキリシタンの神もあわせて大切に守ってきたのである。もちろん、仏教や神道はキリシタンであることを隠すためのカムフラージュなどではなく、それら三つの要素が完全に一つとなり、三位一体のようなかたちをとって、これまで続いてきたのである。

カクレキリシタンの信仰形態は、今の時代にはあまりにも煩雑すぎ、手間がかかり、継続していくには大きな犠牲を払わざるをえなかった。地縁、血縁関係が希薄化し、個人主義的な生活が中心となるにつれて、カクレの組織をこれまで通り維持し続けていくことはきわめて困難となっている。とくにここ10年あまり、組織解散はブームのように急速に進行し、長崎県下のほとんどの組織はすでに解散してしまったか、実質的に解散状態に追い込まれてしまっている。

現代日本社会において、カクレキリシタンはその使命をはたし終え、日本人の最もポピュラーな宗教形態である神仏信仰、そしてその紐帯となっている祖先崇拝へと帰っていくのが自然な流れといえよう。むしろ21世紀の現在まで続いてきたことが奇跡といってもよい。

先祖が大切にしてきたものを…

なぜこれほど長く続くことができたのか。その理由のひとつには、「先祖が大切にしてきたものを、絶やすことなく守り続けるのが子孫としての大切な務めであり、自分の代で絶やしてはならない」という強い信念がさまざまな困難を乗り越える原動力であったことがあげられる。先祖の中には殉教者もおり、その殉教した先祖が信仰の対象となり、身近な自分たちの神様として彼らの心の中で生き続けてきたのである。

代表的な例として、長崎県の北部、平戸島と生月島の中間に浮かぶ中江ノ島で殉教したサンジュワン様がある。1622年（元和8）と1624年（寛永元）に殉教した三名のジュワンという洗礼名を持つ先祖にちなんで、「お中江様」「御三体サンジュワン様」「お向いサンジュワン様」などと親しみをこめて呼ばれている。この聖地中江ノ島から採られる水は「サンジュワン様の御水」と呼ばれ、聖水として大切に扱われている。その御水はケガレを清める霊力を有すると信じられ、洗礼や葬式や祓いの行事の時などに用いられてきた（詳しくは拙著『潜伏キリシタン』第八章参照）。

見られたら効き目がなくなる神様

もうひとつは、禁教令が出されたあと、キリシタンの神様は決して他人に見せてはならないという厳しいタブーが課され、納戸のような薄暗く奥まった部屋に隠すように祀られてきたことがあげられる。はじめはキリシタンであることが発覚しないよう隠していたのであろうが、年月が経つうちにキリシタンであることを隠すという観念はしだいに薄れ、この神様は人に見られたら効き目がなくなる神様であるとか、人に見られるのを嫌う神様だと考えられるようにもなっていった。

調査をしていて、ご神体を見せていただきたいと相談すると、今まで家族や仲間にも見せたことがないといって断られたこともあった。平成、令和のこの世の中で、もう隠す必要もないのではといっても、それが先祖代々この宗教を守ってきたやり方なので、いまさらかえるわけにはいかないという。だれにも見せないというところにこの宗教のひとつの魅力があり、そのことがかえって秘かに守り続けねばならないという強いモチベーションになっているのかもしれない。

神道でも神社で祀っているご神体は決して披見してはならないとされている。開けて見たりすれば目がつぶれるといわれてきた。神様の本体はなにかということは、秘密のベールに閉ざされていたほうがかえってありがたみがある。秘仏も10年に一度御開帳されるからありがたいのであって、見たいときにいつでも見ることができるのであれば、そのありがたみも半減してしまう。すべてが白日の下にさらされてしまえば、浦島太郎の玉手箱のように煙とともに神秘の世界も消え去ってしまう。

人々が恐れたもの

今述べた二つの理由よりも、カクレが今日まで続いてきた大きな理由はほかにあるかもしれない。それはもし神様を捨てれば神様のバチ（罰）があたるのではないかというおそれである。彼らにとって隠された神秘的なカクレの神は本当に生きていて、その神に対する扱いによって幸不幸が左右されるという素朴なタタリ信仰が深く根付いているからである。

そのようなカクレの神のタタリを引き起こす最大の理由は、神を棄てる、すなわちカクレキリシタンをやめることである。組織解散によってもたらされるタタリへの恐れが、今日までカクレが続いてきた主たる要因ではないかと考えている（宮崎賢太郎『カクレキリシタンの実像 日本人のキリスト教理解と受容』吉川弘文館、2014年）。

〈日本の大学の10校に1校はミッション校、仏教系大学よりも多いのに…日本で「キリスト教徒」が増えない“納得の理由”〉へ続く

（宮崎 賢太郎／Webオリジナル（外部転載））