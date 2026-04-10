4月10日は「エアコン試運転の日」です。冬に使ったエアコンをそのまま放置していませんか。夏になる前にエアコンの試運転を行うよう、パナソニック HVAC ＆ CCの公式Xアカウントが呼び掛けています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが「エアコン」試運転の正しい手順です！

試運転で異臭やカビに気付いたケースも

公式アカウントは「エアコン、いざ使うときに動かない…そんなケース、実は少なくありません」と投稿。「当社調査では、試運転によって異臭やカビなどのトラブルが見つかった方が38％という結果に」「だからこそ『桜が散ったら試運転』」とコメントしています。

エアコンを試運転する際の手順は次の通りです。

【エアコンを試運転する際の手順】

（1）電源を入れる前にブレーカーやコンセントにほこりがないか確認

ほこりが原因で発火につながる場合がある。

（2）運転モードを「冷房」にして運転開始

室内温度より3度以上低くして運転を開始。エアコンがしっかり動くまで30分以上運転すること。

（3）リモコンやエアコン本体に不具合がないかチェック

冷たい風が出ればOK。水漏れや異臭、異音がしないかなど、エアコンに不具合がないか確認する。