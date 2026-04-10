千葉のブラジル人MFエドゥアルドが日本について言及

Jリーグ在籍5年目を迎えたジェフユナイテッド千葉のブラジル人MFエドゥアルドが日本でのプレーについて「我が家のように感じている」と語った。

「365Scores」が報じた。

エドゥアルドは2022年シーズンにジュビロ磐田に加入し、そこから24年に千葉へ移籍。昨季はリーグ戦25試合に出場し、チームは17年ぶりにJ1昇格を果たした。今季は6試合に出場している。

29歳のブラジル人MFはインタビューで「（J1昇格で）クラブと個人の目標を同時に達成できました。J1は厳しい戦いですが、ずっと望んでいた挑戦」と充実感をにじませる。千葉は現在J1百年構想リーグのEASTで10チーム中の最下位だが、「ここまでの結果はパフォーマンスに見合ったものではないと感じています。内容も悪くなく、J1のチームとも対等にやりあえています」と自信をのぞかせている。

Jリーグでのプレーは5年目を迎え、日本での生活にもすっかり馴染んでいるようだ。「日本で5シーズン目を迎え、ブラジルとは異なる部分も多いですが、今では我が家のように感じています。私自身も家族も日本での生活に慣れ、それがピッチでのパフォーマンスにつながっています」と現状について語った。

そして、エドゥアルドは「千葉との契約はあと1シーズン残っているので今はこの時間を大切にしたいです」としたうえで、「もちろんいつかはブラジルへ復帰することを考えていますが、あと数シーズンは日本でプレーするつもりです」と自身の将来についても言及していた。（FOOTBALL ZONE編集部）