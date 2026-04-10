2024年12月、かつて「ヨーロッパ最後の独裁国」と称された東欧ベラルーシで、一人の日本人が拘束された。このニュースが報じられるやいなや、ネット上では驚きや困惑、批判といった様々な反応が巻き起こった。同年7月にも別の日本人がスパイ容疑で拘束されており、しかも二人とも「鉄道の撮影」が原因だったからである。

【画像】 ベラルーシで200日超拘束された、照井希衣さん（25）。拘束直前に撮影した電車など、この記事の写真をすべて見る。

そしてこのたび、拘束された当事者である照井希衣(てるい きい)さん（25）が『ベラルーシ獄中留学記』（小学館）を上梓した。ロシアの同盟国でウクライナ侵略の拠点でもあったベラルーシになぜ撮り鉄は向かったのか。突然の拘束。警察、KGBによる尋問。看守の暴力もあった拘置所生活。一癖も二癖もある同房の囚人たち。終わりの見えない勾留生活の中で、初めて味わう暇の恐ろしさに直面した照井氏は、囚人相手にロシア語を学ぶ「獄中留学」を開始する……。

前代未聞の獄中留学記を発刊した照井さんに、話を聞いた。（全3回の1回目／2回目に続く）



照井希衣さん ©佐藤亘／文藝春秋

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旧ソ連の鉄道車両に魅せられて

――ベラルーシに行った動機は、旧ソ連の鉄道車両に魅せられたからと本に書かれていますね。具体的にどういうところが魅力なのでしょうか？

照井希衣さん（以下、照井） あくまで個人的な話ですが、日本にはない先鋭的なデザインフォルムとか、他国に対して威厳を見せるデザインとか、そういったものに惹かれたのが大きいです。

――ソ連車両に惹かれる前から鉄道好きだったのですか？

照井 もともと、スマホの「駅メモ」という位置情報ゲームがキッカケだったんです。学校帰りに知らない路線に乗って遠回りで帰ったりするのに楽しみを覚えて。最初は良いスコアを取ろうみたいな感覚だったんですけど、そのうち実際に行ってみようとなって、国内でいろいろ行くようになった感じです。それが高校の2年くらいですね。

――そこから海外の鉄道に興味を持たれたのは、撮り鉄仲間の佐藤さん（仮名）の影響だと本にありますね。佐藤さんとはどうお知り合いになられたのですか？

照井 これは実際にベラルーシで聞かれた時も説明が難しかったんですけど。自分が北海道の駅で一泊する「駅寝」をしていた翌朝、始発列車で帰ろうとしたら、車で来た撮り鉄の方と仲良くなったんです。その方と後日会った際、連れて来られた方が佐藤さんでした。

戦時下のウクライナにも

――旧ソ連では、ウクライナにも入国されていますよね。

照井 2024年の2月ですね。

――既にロシアの全面侵攻が始まっている時期ですね。一応交戦国ではないベラルーシは分かるんですが、戦争中のウクライナの方がハードルもリスクも高いと思います。それでもなぜ行かれたのですか？

照井 別にジャーナリストでもないですけど、ウクライナの実情がどんなものか気になったのと、SNSとかで実際にウクライナに渡航されている方がいたので、「意外と渡航することは可能なんだ」と思いまして（※）。

隣国のポーランドから鉄道切符を買って、国境で突っぱねられるかと思っていたら入国できたので、興味のある路面電車を見てみようと思いました。もともと2、3日の予定だったんですけど、1週間ぐらいに延ばして、東部にある戦地は避けつつ、行けるとこまで行ってみようと思いました。無事出国できたし、何もありませんでしたね。

――では、行かれたのはリヴィウ（ウクライナ西部の都市）のあたりですか。

照井 キーウ、ハルキウまで行きました。

――え。ハルキウって、だいぶ東部じゃないですか……。ウクライナは戦時中なので、鉄道を撮るのはリスクが高くないですか？

照井 なので、（軍事上の輸送インフラでもある）ウクライナ国鉄はほとんど撮影せずに、町の路面電車を撮っていました。

自分を守れなかった理由

――市街の路面電車ならリスクは少なさそうですね。リスクと言えば、現地の警察対策に普段使いのiPhoneとは別にAndroid端末を用意して、人目につかない場所で撮影をしてはマイクロSDカードを読み込んでクラウドにバックアップしていたそうですね。そうした用意周到さの一方で、自分はスパイと思われない、逮捕されないと確信しているのが不思議に思いました。なんというか、撮影データはリスクを考慮して守っているのに、自分は守れてないチグハグさを感じたというか。こうした点について、どう思われますか？

照井 そもそも、旧ソ連は鉄道の撮影が法律で禁止されているわけではないんです。ソ連時代に禁止されていた名残で、あまり良くない顔をされるし、警察からも注意されることが多い。ベラルーシに限らず、カザフスタンとかでも撮影していたら、警察に「写真を見せなさい」、「写真を消せ」みたいな事はあるんです。別に何もなかったら「行っていいよ」とか、職質されたら2、3時間ほど時間取られるから気をつけましょうみたいなのがSNSとかの撮り鉄体験談であって。ベラルーシでの例は聞いたことがなかったんですけど、旧ソ連だから同じようなものかなと思ったんです。

だから、捕まっても同じようなものかなと思って、実際に職質された瞬間はそこまで恐怖心はなくて、2、3時間潰れちゃうなみたいな感覚でした。

「ただの観光客なので大事には至らない」と…

――撮り鉄で伝わるノウハウを実践していたんですね。それで大丈夫だと思っていたら、それが油断だったと。

照井 そうです。ロシアへ行くと入国時に別室送りとかされる事が多かったんですけど、ベラルーシは簡単な質問程度で入国できたし、ドローンや撮影機材が入ったカバンを見られても何もなく入れました。

――でも、同じ年の7月に、日本人が鉄道を撮影して逮捕されていますよね。それでも自分は大丈夫だと思っていたんですか？

照井 以前逮捕された方は、ベラルーシに居住していましたよね。でも自分はただの観光客なので、そんな大事には至らないと甘く見ていたんだと思います。

――照井さんが拘束された時はそれほど言われていませんでしたが、その前に拘束された方については「本当にスパイだったのではないか？」という論調が日本でもありました。実際、中国にスパイ容疑で拘束された方の中に、公安調査庁職員と接触があったという方がいたという報道もあります。そういうことはありませんでしたか？

照井 いや、自分は本当にただの鉄道が好きな無力な若者なだけです。直前まで大学生でしたしね。

最初は拘束されるような雰囲気もなかった

――撮影データはクラウドに退避したけど、職質受けた際に面倒になりそうなGoogleフォトやXアプリを削除しようとして、Android端末をいじっているところを、警官に見られたわけですよね。iPhoneのは消せたそうですが、Androidのアプリは消せたんですか？

照井 最初は拘束する雰囲気もなく軽めの話もできて、スマホもいじれたぐらいだったんです。その時にiPhoneのアプリは削除したんですが、バックアップ中でポケットに入れていたAndroidは削除できず、気づいたらiPhoneの中身をがっつり見られていました。そこまでやるのかと思ったんですけど、Androidを出すタイミングも逃したんで、アプリ削除しないとややこしくなると思って削除を試みたんですが、それが裏目に出ました。

スマホが没収されるも、写真データはそのまま

――じゃあ、Android端末のGoogleフォトアプリにアクセスできる状態で没収されてしまったんですか。

照井 そうですけど、最終的にデータは削除されていませんでした。

――データは無事だったんですか。

照井 これは自分も意外でした。写真は脳の拡張機能だと思っているので、写真がなければ旅する意味もなくなっちゃうと考えていました。もし、写真が全部消されていたら、旅行の趣味とは決別していたと思います。

コミケに出展予定→「欠席情報」がSNSで拡散

――拘束されたその月末開催のコミックマーケット105に「鉄道・旅行・メカミリ」ジャンルでサークル参加を予定されていましたね。拘束されているから出られない訳ですけど、どう処理されたんですか？ 僕も同じジャンルで参加していまして、気になっていて……。

照井 一応、友達の売り子が、サークル主が拘束されて出られませんというのを告知していたみたいですね。粋なはからいというか……。

――SNSで拡散されていたのを見ました。じゃあ、キャンセルという訳ではなかったのですね。

照井 そうですね。とはいえ自分の意思で何もできないので、友人が独断でやったことでした。友人が言うには、無断欠席すると今後出展できなくなっちゃうかもしれないから（※）、一応何かしらの形で出しておこう、みたいな感じだったようです。（つづく）

撮影＝佐藤亘／文藝春秋

※2026年4月10日現在、外務省はウクライナ、ベラルーシにおいて高い危険情報を発出しています（ウクライナおよびベラルーシのウクライナとの国境周辺地域で危険レベル4〔退避勧告〕、それ以外のベラルーシ全土で危険レベル3〔渡航中止勧告〕）。不要不急の渡航の中止、滞在中の場合は早期出国が強く求められています。

※当時および現在、コミックマーケットでは欠席届は不要になっています。

〈「嘘ついたらどうなるか分かりませんよ」と脅され、歯向かうと“往復ビンタ”も…ベラルーシで拘束された日本人（25）が語る、獄中での“衝撃体験”〉へ続く

（石動 竜仁）