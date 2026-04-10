〈「目隠しをして車に乗せられ、囚人のおばあさんは泣き出して…」観光で訪れたベラルーシで拘束→獄中生活を送った日本人（25）が明かす、“絶対に忘れられない日”〉から続く

2024年12月、「ヨーロッパ最後の独裁国」ともいわれる東欧ベラルーシで、一人の日本人が拘束された。鉄道撮影のために観光でベラルーシを訪れていた、照井希衣(てるい きい)さん（25）。



その後、米国が対ベラルーシへの制裁緩和の交換条件として要請した大規模な恩赦によって釈放されることとなるが――。拘束の瞬間、200日にわたる“獄中生活”、釈放されるまでの日々を綴った、照井さんの著書『ベラルーシ獄中留学記』（小学館）より、一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／続きを読む）

【画像】ベラルーシで200日超拘束された、照井希衣さん



ベラルーシ国家保安委員会（KGB）の本部庁舎＝ミンスク ©AFP=時事

※2026年4月10日現在、外務省はベラルーシ全土に高い危険情報を発出しています（ウクライナとの国境周辺地域で危険レベル4〔退避勧告〕、それ以外のベラルーシ全土で危険レベル3〔渡航中止勧告〕）。不要不急の渡航の中止、滞在中の場合は早期出国が強く求められています。

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「海外鉄」の私はカリンコヴィチという小さな町の駅にいた

〈 在ベラルーシ日本大使館、現地で新たな邦人拘束を確認今年2人目鉄道愛好家との情報も ロシアと軍事同盟を結ぶ旧ソ連構成国ベラルーシで今月上旬、鉄道をまたぐ高架橋を撮影していた日本人男性が拘束されたと現地メディアが報じていた問題で、在ベラルーシの日本大使館は17日、同国で日本人1人が新たに拘束されたことを確認したと産経新聞の取材に明らかにした。日本大使館は拘束された日本人の氏名や性別は公表しないとし、「邦人保護の観点から適切な措置をとる」とした。交流サイト（SNS）では、拘束されたのは国内外の鉄道写真をSNSに投稿していた鉄道愛好家の可能性が高いとの指摘も出ているが、真偽は不明。（産経新聞、2024年12月18日）〉

午前5時過ぎ、私が夜行列車を降りたのは、ベラルーシの首都・ミンスクから270キロ以上離れたカリンコヴィチという小さな町の駅だった。そのときには、数時間後に起きる出来事を想像すらしていなかった。

私はいわゆる「海外鉄」。海外の鉄道を専門に撮り鉄をするのが趣味の人間だ。歴は浅いが「えーてる」という名義でやっているXのフォロワーは約8000人いて、我ながら界隈では割と知られていたと思う。

2024年に海外鉄界隈で話題になったある事件

最近、旧ソ連の鉄道車両に夢中になっている。

ソ連崩壊から四半世紀以上経つため、現役で走っている旧ソ連の車両を目にできる機会は減った。しかし、ロシア、ウクライナ、そしてベラルーシ、この3国は、比較的当時の車両がまだ生きていた。これまで、ロシアとウクライナにはそれぞれ行ったことがある。

ベラルーシには初めて来た。ベラルーシは、ポーランド、ロシア、ラトビア、リトアニア、ウクライナと国境を接する内陸国だ。ソビエト連邦の構成国だったベラルーシは、ソ連崩壊に伴い1991年に独立したが、現在もロシアと深い関係にある。大統領のルカシェンコは、プーチンよりも長い期間、30年以上も独裁体制を敷いているそうだ。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻において、ベラルーシは表向きは中立を表明しているが、限りなく戦争当事国に近い立場といっていいだろう。主要国はベラルーシに対して経済制裁を科している。その影響もあり、ヨーロッパの国でありながらEU（欧州連合）諸国からのフライトはない。

ベラルーシという国に関しては、その程度の知識しかなかった。ベラルーシと聞いて思い浮かぶのは、2024年に海外鉄界隈で話題になったある事件のほうだった。

2024年7月、ベラルーシ南東部のゴメリという町で、日本人がウクライナとの国境の鉄道や橋を撮影したスパイ容疑で、KGB（国家保安委員会）に拘束された事件があった。拘束されたのは、50代の日本人男性である中西雅敏さんだ。ベラルーシ在住の日本語教師だった中西さんは、ベラルーシ・ウクライナ国境地帯の写真を6年間で9000枚以上撮影し、日本に送ったなどとして拘束されたという。同年9月、ベラルーシの国営テレビは「東京から来たサムライの失敗」と題した特別番組を放送した。

私もスパイと疑われてしまうのだろうか

かつてソ連において、鉄道は軍事施設と同等の扱いで撮影は禁止されていた。もちろんベラルーシも例外ではなかった。しかし、ソ連崩壊後は鉄道の撮影は違法ではなくなったはずだった。

鉄道や電車を撮っていたら私もスパイと疑われてしまうのだろうか。でも私はスパイではない。問題にはならないだろう。というより、事実無根である以上は問題にできないだろうと思った。職質はされるかもしれないが、きちんと説明すれば理解してもらえるだろう。実際、ロシアとウクライナでは特段の問題は起きなかった。

「なんだかんだいっても、優しいな」ベラルーシに対する第一印象

冬のベラルーシの日照時間はとても短い。午前9時頃に陽が昇り、午後4時過ぎには陽が沈む。気温は低く、マイナス5度を下回る日も珍しくない。早朝のカリンコヴィチ駅は深夜のような暗さで、まだ静まりかえっていた。ホームに乗降客はほとんどいなかった。

旧ソ連の鉄道車両は、重厚かつ堅牢でありながらも洗練されたデザインで、その多くには共産主義の象徴である赤い星があしらわれている。共産主義の遺物だ。新たな車両はこれからも無限に作られる。しかし古い物はもう二度と作られることはない。私はすでに失われた物や、失われつつある物に心惹かれてしまう。

ベラルーシに入国したのは11月28日。3日前のことだ。

「どこに行くのか？」「何をするのか？」「何日間滞在するのか？」「金はどれくらい持っているのか？」「出国用のチケットはあるのか？」

個別に呼び出されて別室で尋問を受ける「別室送り」も覚悟していたが、入国審査官は私を特別視することなく通り一遍の質問をし、結果として何事もなくビザの上に入国スタンプが押された。しかも、荷物検査ではドローンにもお咎めなし。拍子抜けした。

「なんだかんだいっても、優しいな」

それが、ベラルーシに対する第一印象だった。入国してからはミンスクを拠点に、バラノヴィチ、ノヴォポロックなど複数の都市に足を運んで撮影を試みたが、曇天で空振りに終わることもしばしばだった。12月2日の昼にはミンスクに戻り、午後5時発のリトアニアの首都ヴィルニュス行きのバスで出国するスケジュールを組んでいたので、残り1日。

せっかくだから、カリンコヴィチでも鉄道を撮っておくか。なんの気なしに思い立ち、地図を眺めた。駅から徒歩で1時間ほどのところに、鉄道が通っていながら人気がなさそうなエリアがあり、そこがよさそうだった。郊外の線路脇は怪しい人間がいると通報されかねないので、腰を据えて撮影ができない。

当時の自分の感覚がどれほど麻痺していたか

駅構内でベラルーシに入国してから撮影した写真の整理を始めた。スマホ、カメラ、ドローンで撮り溜めたすべての写真をバックアップする。バックアップ先は、GooglePhotosのクラウド上。カメラ、ドローンのデータは、マイクロSDカードをサブ端末のAndroidに差し替えてバックアップをしている。データ削除を求められたり、スリに遭ったりする可能性もないとはいえないので、海外鉄界隈ではバックアップへの備えが必要なのは常識だ。メイン端末は慣れ親しんだiPhoneを使っているが、Androidはこういうときに役に立つ。

これで万が一、警察に職質されて写真の削除を求められても安心だろう。午前7時30分頃、駅を出た私は、まだ夜が明けぬカリンコヴィチの町を、撮影スポットを目指して歩き始めた。

当時の自分の感覚がどれほど麻痺していたか、今ならわかる。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻後、ロシア、ウクライナ両国と国境を接するベラルーシは、外務省が公開している海外安全ホームページの「国・地域別情報」において、ほぼ全土が危険レベル3に引き上げられた。レベル3=「渡航は止めてください。（渡航中止勧告）」。ウクライナの国境付近はレベル4=「退避してください。渡航は止めてください。（退避勧告）」となっている。

冷静に考えて、行くべきではなかった。ただ、当時の私にとってそのような情報は他人事で、危機感はまったくなかった。なんとかなるだろうと軽く考えていた。浅はかだった。（つづく）

〈「テロリスト！」「え？ウソでしょ。逮捕？」“ヨーロッパ最後の独裁国家”ベラルーシで撮り鉄→警察に見つかり…24歳日本人を襲った恐怖〉へ続く

（照井 希衣／Webオリジナル（外部転載））