11日（土）は西日本〜東日本では天気が回復し、25℃前後の暑さとなるでしょう。特に関東では30℃・真夏日に迫り、4月にもかかわらず7月並みの暑さのところもありそうです。10日（金）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■九州〜関東では汗ばむ陽気に 関東は7月並みの暑さも

10日（金）に強い雨や風をもたらした低気圧が持ち込んだ暖かい空気が残り、初夏〜夏の暑さとなりそうです。特に関東では6月〜7月並みの予想です。まだ身体が暑さに慣れていない時期です。こまめな水分補給や休憩など、十分すぎるほどの熱中症対策を心がけてください。

【11日（土）の予想最低気温（前日差）季節感】

札幌 10℃（-1）5月下旬

仙台 14℃（＋3）6月上旬

金沢 13℃（±0）5月中旬

東京 15℃（-1）5月中旬

静岡 17℃（＋2）6月上旬

名古屋 16℃（＋1）5月下旬

大阪 16℃（＋2）5月中旬

高知 13℃（-1）4月下旬

福岡 13℃（-5）4月下旬

鹿児島 15℃（-5）4月下旬

那覇 24℃（＋1）6月上旬

【11日（土）の予想最高気温（前日差）季節感】

札幌 12℃（-3）4月中旬

仙台 20℃（＋6）5月中旬

金沢 19℃（-3）4月下旬

東京 26℃（＋6）6月中旬

静岡 27℃（＋7）6月下旬

名古屋 24℃（＋5）5月中旬

大阪 23℃（＋2）5月上旬

高知 26℃（＋3）6月上旬

福岡 24℃（＋2）5月中旬

鹿児島 25℃（±0）5月上旬

那覇 26℃（-1）5月上旬

＜関東各地の予想＞

■西〜東日本は天気回復も北日本は雨残る 北海道は暴風のおそれ

前橋 28℃（＋9）6月下旬宇都宮 28℃（＋11）7月上旬熊谷 29℃（＋10）7月上旬水戸 26℃（＋7）6月下旬横浜 26℃（＋7）6月下旬千葉 25℃（＋4）6月上旬

九州〜関東は朝から晴れるでしょう。北陸は朝まで雨のところがありますが、その後は日差しが届きそうです。紫外線が強くなってきている時期です。紫外線対策もお忘れなく。一方で、北海道、東北の日本海側は雨が降りやすく、北海道は山沿いを中心に雪のところもあるでしょう。発達した低気圧が北海道付近を進み、12日（日）ごろにかけて風の強い状態が続きそうです。11日（土）は最大瞬間風速35メートルが予想されています。強風に十分注意してください。

■黄砂と花粉のダブルパンチ！？

10日（金）夜以降、西日本〜東日本を中心にうっすら黄砂が飛ぶ可能性があります。中国・四国〜東北では花粉飛散のピークとなっていて、11日（土）も「非常に多い」〜「極めて多い」ところが多い予想です（九州では「少ない」予想）。黄砂と花粉でアレルギー症状が悪化するおそれがありますので、対策は万全に行ってください。また気になる方は、洗濯物は室内干しか、外干しした際は、よく払ってから取り込むようにしてください。