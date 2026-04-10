〈「嘘ついたらどうなるか分かりませんよ」と脅され、歯向かうと“往復ビンタ”も…ベラルーシで拘束された日本人（25）が語る、獄中での“衝撃体験”〉から続く

2024年12月、鉄道撮影に訪れたベラルーシで拘束された照井希衣さん（25）。ソ連邦構成国の中で、ベラルーシは未だに秘密警察KGB（国家保安委員会）の組織を維持しており、照井さんの事件はKGBの管轄となり拘置所生活を送る。7ヶ月に渡る拘留は突如終わりを告げ、照井さんは解放される。そして、勾留中の日々を綴った『ベラルーシ獄中留学記』（小学館）の出版と至るが……。

【画像】ベラルーシで200日超拘束された、照井希衣さん。拘束直前にとった緑色の電車など、この記事の写真をすべて見る。

解放された時の心境、世間の反応へ思うこと、帰国後の生活や今伝えたいことについて、照井さんに聞いた。（全3回の3回目／はじめから読む）



照井希衣さん ©佐藤亘／文藝春秋

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――拘束からおよそ7ヶ月経った2025年6月21日に解放されていますね。その時のことや、お気持ちについてお聞かせ頂けますか？

照井希衣さん（以下、照井） 解放の前日に突然「荷物をまとめろ」って言われたんです。ただ、こっちはその前日に在ベラルーシ日本国大使館とコンタクトをとっていて、「まだ新しい情報が何もないんです」って言われていたので、裁判かなにかがあるんじゃないかと思いました。

拘置所のあるゴメリからミンスクのKGBの施設に連れて行かれて、 床全体が体操マットのような材質の、KGB管理の独房みたいなところで1泊させられて、どうなるのかと思ってました。

目隠しと手錠をして車に乗せられ「捨てられるんじゃないか」

――むしろ、状況が悪化したんじゃないかと思いますよね。

照井 そうですね。何が起こるんだろうって。すると、携帯を返してくれると思ったら捨てられて、ちょっと大きな乗り合いバスみたいな車に全部の荷物を抱えて乗せられました。隣に目出し帽を被ったKGBみたいな人がいて、自分は目隠しと手錠をされるんです。1人、銃を持って通路で立っていたようです。

照井 最初は空港に連れて行かれるのかと思ったら、空港より遠い場所みたいで、そのうちうっすらとリトアニアっぽい標識が一瞬見えたんですよ。それから車が止まって、ノアくらいのちょっと大きめの車に乗り換えられたんですが、3シートに4人詰めるとか、ぎゅうぎゅうに座らされました。

目隠しを取れと指示されたんですが、下を向いていろと。そうするうちに、急にガタガタする道に変わったんです。さっきまでは舗装道だったのに、こんな道を走っているなんて、本当に野山に捨てられるんじゃないかと思いましたし、隣にいたおばあさんの囚人は泣き出していました。

「あなた達は自由を手に入れます」

――解放されるとは微塵も思っていなかった。

照井 はい。どうなるのかと思っていたら車が止まって、スーツを着た男が入ってきました。すると、「私はアメリカの外交官です。今からリトアニアに抜けることになります。あなた達は自由を手に入れます」と最初は英語、次にロシア語で言ったんです。車の中はワーッとなって、囚人同士でハイタッチしたりしていました。

ベラルーシの国境審査を抜けた感じはなかったんですが、気付いたらリトアニアの審査に着きました。ベラルーシの人はビザが必要なので、1時間ほど待機の時間があったのですが、そこで外交官の人と話をしました。

前日にベラルーシのルカシェンコ大統領とアメリカのケロッグ特使（当時）が会談して、多分何かしらの交換条件で人質を解放したようですが、「あなた達はファーストグループに過ぎません」と言われました。解放された14人に自分もおまけで入っていたみたいな感じだったんですが、話を聞くと何年も捕まっていた人もいました。半年くらいの自分は申し訳ないくらいの気持ちになったんですけど、偶然その中に日本人もいて、自分と同い年で5年捕まっていた人がいました。

本当に雲一つ無い快晴で、人生最高の日だと思いましたね。突然始まって突然終わったという感じでした。太陽が眩しくて、あの太陽は本当に忘れられないです。

――直前までは捨てられると思っていましたしね。

照井 そうですね。本当に突然終わって拍子抜けでした。何も伝えられていませんでしたから。

拘束前より体重が10キロ増えた理由

――本にあって驚いたんですが、解放された時の体重が拘束前より10キロ増えていたそうですね。よく、収監中に痩せる人の話を聞くので意外だったのですが、なぜでしょうか？

照井 （拘置所では）運動ができなかったのと、もともとあまり朝ごはんは食べないんです。ただ、拘置所では3食出るけど、食べ物を捨てるのも警察側に生殺与奪の権があるんで、いつ昼食を切られるか分からなくて、出されたものは全部食べるようにしたんです。

それに唯一の楽しみが食ぐらいだったのもあります。「このお粥みたいなやつまずいからあげる」って相部屋の人から言われて、一時期3人前とか食べてた時がありました。それもあって太ったのかなって。シャワーに行った時、明確に腹が出たなって思ったので、そこからはたくさん食べるのはやめました。

――解放されてから、拘束されている間にネットとかで批判もあったわけですけど、それらはご存知ですか？

照井 軽く話は聞いていて、結構ひどいこともあるから見ない方がいいよとは、友達に言われています。どこまでの情報が流出したとか、それは友達づてに聞いています。でも、何を言っても批判されかねないなって思ってたんで、いったんSNSはお休みにして、SNSとは関係ない生活をしようと。最初の方はもう海外とかお腹いっぱいですって感じだったけど、何ヶ月かしたら、今ちょっと時間あるしって、海外旅行も再開しました。

「外務省に迷惑かけて血税を使った」と批判も…

――日本では「のこのこ撮り鉄に出かけて、外務省に迷惑かけて血税を使った」という声があったこと、拘置所に届いたお父様からの手紙でも「そう見られるだろう」と書いてあったと本にありました。それらに関して、今思うことはありますか？

照井 それはもう本当にすみませんでしたと言う他ないです。反論の余地はないですよね。ただ、起こってしまったことはどうしようもないので、自分が悪かったっていう点は反省しています。危険なエリアへの海外旅行は、自分のように何があるかわからない以上、自粛した方がいいのかなと思います。

あくまで自分の興味が先にある

――お父様から「思考に偏りがある」「SNS上で賞賛されたいという欲望に振り回されて人生を台無しにすることがあってはならない」というふうに言われたと。それについて、ご自分でどう思われますか？

照井 別に過激な地域に行きたいわけではなく、琴線に触れた地域が偶然ちょっとだけ危険な地域だったんです。ロシアとか実際興味はあるけど、せっかく一般人が行かなさそうな場所に行っているのに、何も情報発信しないのはもったいないと思っているんです。

親から「承認欲求が強いんじゃないか」とは実際言われていますけど、普段からSNSで旅行している人のマイナー情報を見て参考にしていたので、自分も情報を流していった方がいいのかなと思ったんですね。承認欲求を充足するようなマイナー地域を無意識に選んでいた可能性はゼロではないんですけど、あくまで自分の興味の方が先にあるってことはお伝えしたいと思います。

――帰国後にお父様は手紙の中で、「今回の体験を出版するのは炎上して家族に迷惑なだけ」と照井さんが出版することを見透かして、先手を打って止めに入られていましたね。それでも出版する理由は本に書かれていますが、お父様は出版のことをご存知なのですか？

照井 いえ、言っていませんでした。時間の問題と思いますが、今更戻れないし、自分から説明することもないです。こっちは成人しているし、向こうに迷惑が及ぶことはほぼないと判断しました。

改めて関係者に伝えたいことは？

――では、本やこのインタビューを読んだ方、そして関係された様々な方にお伝えしたいことはありますか？

照井 自分の反省もあるんですけど、なんでこのようなことが起きてしまったのかを書いているので、気になる方や興味ある方は本を読んでみてほしいのと、日常では起こりえない稀有な出来事もあるので、非日常的な世界で飲み込みにくいとは思うんですけど、こういうことが実際に起きたんだよっていうのを知ってほしいです。

そして、本当に在ベラルーシ日本国大使館の方々には頭が上がらないですし、領事面会させていただいたのに、突然リトアニアに解放されたために、メールや電話で感謝をお伝えはしたんですけども、直接ご挨拶できなかったのはちょっと悲しいです。長い間お世話になりましたし、家族と連絡をとって、物資を送っていただいて、本当にありがとうございました。

大使館の人たちがいなければ、あの厳しい環境の中で生活できていなかったし、苦しい環境の中でも楽しさを見つけられたから、なんとか過ごすことができたと思います。そして、急に出国したあと、在リトアニア日本国大使館の人にもお世話になりました。ご迷惑をおかけしたお詫びと、お礼を、改めて申し上げたいです。

撮影＝佐藤亘／文藝春秋

※2026年4月10日現在、外務省はベラルーシ全土に高い危険情報を発出しています（ウクライナとの国境周辺地域で危険レベル4〔退避勧告〕、それ以外のベラルーシ全土で危険レベル3〔渡航中止勧告〕）。不要不急の渡航の中止、滞在中の場合は早期出国が強く求められています。

〈《ベラルーシで日本人が拘束》外務省が“渡航禁止”勧告も…捕まった当事者（25）が今だから明かす、“ヨーロッパ最後の独裁国家”に行ったワケ〉へ続く

（石動 竜仁）