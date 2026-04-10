〈“ヨーロッパ最後の独裁国”で鉄道撮影→拘束され…ベラルーシで200日超の“獄中生活”を送った日本人（25）が語る事件の真相「iPhoneをがっつり見られて…」〉から続く

2024年12月、鉄道撮影に訪れたベラルーシで拘束された照井希衣さん（25）。ソ連邦構成国の中で、ベラルーシは未だに秘密警察KGB（国家保安委員会）の組織を維持しており、照井さんはKGBの調査対象となり拘置所生活を送る。長期に渡る勾留生活の中、照井さんは囚人を教師に獄中留学を始めることに――。

【画像】 ベラルーシで200日超拘束された、照井希衣さん（25）。拘束直前に撮影した電車など、この記事の写真をすべて見る。

この3月25日に『ベラルーシ獄中留学記』（小学館）を上梓した照井さんが明かす、勾留中の日々で起きた驚きの出来事とは。（全3回の2回目／3回目に続く）



照井希衣さん ©佐藤亘／文藝春秋

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拘束から拘置所へ

――拘束された当時の報道では、高架橋を撮影したと報じられていました。車両以外も撮影されたのですか？

照井希衣さん（以下、照井） 鉄道メインで高架橋が写った写真はあったかもしれないですけど、高架橋の下にいただけで、高架橋は撮影していないという認識です。

――著書にある尋問の様子では、車両よりも線路や設備について尋問されていますよね。

照井 そうですね。それもあったから、「高架橋を撮った」と報じられたんだと思います。

――警察に捕まって話聞かれて、KGBにも尋問されていますけども、弁護士の話が出てくるのは、家族と手紙のやり取りができるようになってからと、かなり後の方でしたよね。黙秘権や弁護士を呼ぶ権利の説明は無かったのですか？

照井 一切なかったです。海外の司法をわかってないのもありますし、自分に何かを選択させる時間は一切与えられませんでした。拘束された時は、翌日には解放されるかなと楽観的に見ていました。

――実際、警察から国外追放と言われて出国かと思ったら、拘置所に連れて行かれたんですよね。

照井 そうです。夜遅かったから翌日かなと思っていたら、翌日何も起こることもなくて、だんだんいつ帰れるんだろうと。あと数日で仕事が始まるなとか考えていました。

「次に嘘をついたらどうなるかわかりませんよ」

――意外だったんですが、毎日厳しい尋問を受けるのかと思ったら、警察もKGBも尋問自体はほとんどなかったようですね。

照井 自分に対する質疑応答みたいなのは、最初と12月4日と2月6日にしかなかったですね。

――2月6日の尋問では、撮り鉄仲間の佐藤さん（仮名）の情報を聞かれた際、佐藤さんに迷惑が及ぶのを恐れて「知らない」と答えたら、KGBからLINEの履歴を突きつけられて、「次に嘘をついたらどうなるかわかりませんよ」と告げられていますね。その時、どんな感情でした？

照井 全部見られたな、もう隠し事できないなと思いましたね。隠している自分も悪いんですけど、佐藤さんは海外旅行のことなど色々と教わった一番の恩師みたいな人で迷惑かけたくなかったんです。情勢が落ち着いたら、佐藤さんが今後ベラルーシに行くこともあるかもしれませんし。拘束時に変にAndroidいじったのがバレて、さらに情報隠しているから、あっちからしたらそりゃ言いたくなる気持ちも分かるんですけどね。

――「どうなるかわからない」と言うのは、いかにもな脅しですよね。前の尋問から2ヶ月、KGBはスマホの中を解析していたわけですよね。スマホの中を全部見られるなんて、犯罪捜査とか関係なく怖いですよね。

照井 そうですね。変なアプリを入れられてないか心配しました。結局、スマホは没収されているんで、もう無いんですけど。でも、そのスマホは実は処分まではされていなくて、まだ監視されている……という可能性もゼロではないと思います。

――著書ではスマホがゴミ袋のようなものに入れられる瞬間が書かれていましたが、その後どうなったかは見てないからわからないんですか。それも怖いですね。

照井 もう知ったこっちゃないし、どうしようもないですね。生身で出られているから、それだけでもとは思いますね。

――日本で問題になるような、ストーリーに沿った自白強要みたいなのはなかったんですか。

照井 認めないと延々と同じ質問をしてくるのはありました。「つながりはないんですか？」「ないですよ」と言っても、その数分後にまた同じような質問されるみたいな。もうずっと同じ質問を何回も「違います違います」みたいに言っても、否応なく聞いてくるみたいな。

拘置所で囚人からロシア語を教わる「獄中留学」

――拘置所にいる間の尋問は2回しかなかったから、ほとんどの時間が暇だった訳ですよね。だから、その時間はロシア語を勉強する“獄中留学”みたいになったと。

照井 そうですね。誰も英語が通じなくて不便だったのもあるし、なによりやることがないから、せっかく相部屋の囚人がロシア語話せるし、言語を学ぶいい機会かなと思いました。紙切れをもらったり、ペンを借りて、少しずつ単語を書いたり、語彙を増やしていって、軽い意思疎通ができるようにしました。そうしないと、この世界で生きていくには、あちらの言語を覚えないと損もあると思うんで。覚えるしかないなっていう。

――実際、ロシア語力はどのくらい向上しました？

照井 スピーキングとリスニングだけなので、書くとか文法的なことは正直、難しいと思います。ただ、解放後に行った旧ソ連の国では、翻訳アプリ無しで意思疎通はできるようになっていました。

最初はキリル文字についても、アルファベット表みたいなのを書いてもらって、指でさして発音してもらったのをカタカナで書いて、その後はスペルを書いて単語が合っているか確認して覚えていきました。

――普通は外国の、それもベラルーシの囚人と話すって、それだけでもすごい事だと思います。トラブルを起こさないよう必死になると思うんですけど、コミュニケーションを取るハードルはありましたか？

照井 めちゃくちゃ暇なんですよね。いつ出られるかもわからないし、時計もないんですよ。だから「ロシア語を勉強したいです」って言葉をロシア語で伝えて、教えてもらうのが始まりでした。向こうも暇ですしね。でも、質問しすぎてイラつかせるのもダメなので、いい塩梅で質問していました。

書き留めた単語が溜まったら、単語帳のようにそれを隠して答えるとか。第2の受験勉強みたいになっていました。今振り返ったらあれも有意義な時間だったのかなと思いますけど、当時はいつ出られるか分からないので不安でした。

パンでサイコロを作ってボードゲームを

――本に囚人と遊んだボードゲームの写真がありましたが、どんなゲームなんですか？

照井 「ルドー」というゲームに近くて、サイコロを振ってコマを動かし、相手のコマを取ったりしながら、5マスの陣地に5つのコマを全部入れたら勝ちというゲームですが、要はかなり時間がかかるゲームなんです。4人でやると1時間ぐらいかかって時間が潰せるから、みんなやりたがっていました。

――サイコロなんてあったんですか？

照井 食事で出てくるパンに水を加えて形作り、歯磨き粉で目に色を付けたり、部屋に隠されている釘とかで目を掘ったりして、それを外に置いて固めてサイコロを作っていました。コマは差し入れとかがあった際、マーブルみたいなお菓子があって、それをコマにしていました。

――そういうゲームが部屋に伝わっているわけですか。

照井 そうですね。自分が外国人部屋に来た時に他のメンツがゲームしていました。没収されたらシーツを破って、ボールペンで盤面を書いて作っていました。これ（本に掲載された写真を指して）は3代目です。最初の方はこのゲームでかなり時間を潰していましたね。ルールを分かっている初期のメンツがいなくなってからはやらなくなりましたが。

抗議をすると看守から“往復ビンタ”

――拘置所で書いていた日記も捨てられてしまったんですよね。それに抗議したら、看守から何度も平手打ちを受けたと。日本の拘置所にも問題無いとは言えませんが、これはありえないですよね。

照井 自分もびっくりしましたね。一応、何らかのアクションでワンチャン日記を取り戻せないかなって、わざと大声で抗議したんですけど、逆にビンタされるとは。痛いとかじゃなくて、びっくりしましたね。カルチャーショックというか、人を守る側の立場の人間が加害する側になり得るんだと衝撃を受けましたね。そういうお国なんだな、みたいな諦めもあったんですけど。（つづく）

撮影＝佐藤亘／文藝春秋

※2026年4月10日現在、外務省はベラルーシ全土に高い危険情報を発出しています（ウクライナとの国境周辺地域で危険レベル4〔退避勧告〕、それ以外のベラルーシ全土で危険レベル3〔渡航中止勧告〕）。不要不急の渡航の中止、滞在中の場合は早期出国が強く求められています。

〈「目隠しをして車に乗せられ、囚人のおばあさんは泣き出して…」観光で訪れたベラルーシで拘束→獄中生活を送った日本人（25）が明かす、“絶対に忘れられない日”〉へ続く

（石動 竜仁）