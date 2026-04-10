タレントの藤本美貴（４１）が１０日、都内でＭＣに就任したテレ東系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（２６日スタート）の取材会に出席した。

世界各国の人々の給与明細を見せてもらい、物価や風習を調査する番組で、これまで２度の特番に出演も、好評につきレギュラー化が決定。「世界の給料と比べる時がないので、この番組をきっかけに分かって、やっぱり日本って給料が、低いんだなと思いました。このままでいいのかなとか、考えるきっかけになりました」と感心しきりだった。

給与明細については、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春の明細はチェックしているといい「庄司さんは、そこに置いてあるので、見ますし、通帳も私が今、持っているので全部私が。私が庄司家です」と、金銭管理は藤本が全権、握っていると明かした。

収録では世界のすし職人の給与も明かされ「国によるのかなと思いますけど、でてきたシャリにネタを乗せてるだけで、すし職人と呼ばれていて、結構なお給料でした。私、今からでもできそうだなと思いました」と、日本のすし職人よりもレベルが落ちる海外のすし職人に興味津々だった。