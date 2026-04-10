TBS系ドラマ「VIVANT」で注目を集めた女優の飯沼愛（22）が10日、自身のインスタグラムを更新。「この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました」と、所属事務所の移籍を報告した。

飯沼は21年に「TBSスター育成プロジェクト 私が女優になる日＿」で全国9000人の中から10人に選ばれ、その後の3カ月にわたる演技バトルでグランプリ獲得。同局深夜枠「よるおびドラマ」第1弾「この初恋はフィクションです」に初出演で主演に抜てきされていた。

今月1日には「今、春からの新しい活動に向けて準備を進めていますので、ご報告できるまで、もう少しお待ちください」などとインスタグラムに投稿し、新たな活動を“予告”していた。

この日、投稿されたクールな表情のモノクロ写真には「これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります。改めて、よろしくお願いいたします！」とも記された。

この投稿にファンやフォロワーらからは「ずっと待ってたよーーーー！！！！！ 沼ちゃんのドラマや映画がまた見られるかと思うとめちゃくちゃうれしいです」「おめでとうございます♪ 映画やドラマの出演楽しみにしています！」などと、祝福のコメントが多数寄せられた。