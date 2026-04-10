ホラーゲーム『Poppy Playtime（ポピープレイタイム）』のmini POP UP STOREが、INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店にて4月18日から5月10日まで期間限定で開催されることが発表された。

【画像あり】販売されるグッズラインナップ

本イベントは、エンターテインメント関連商品の輸入・製造販売を手がけるインフォレンズが展開するもの。会場では『Poppy Playtime』関連のグッズが多数販売される。

商品ラインナップとしては、「Poppy Playtime ビッグぬいぐるみ（ドーイ）」、「Poppy Playtime アクリルスタンド（ドーイ・キャットナップ）」、「Poppy Playtime ぶらすがりトレーディングアクリルキーホルダー」、「Poppy Playtime めがきゅるん トレーディングアクリルスタンド」、「Poppy Playtime スペシャルセット（ドーイ ザ ドーマン）」などが用意されている。

会期中の購入特典として、『Poppy Playtime』の商品を税込3,300円購入ごとに、オリジナルクリアカード（全5種）がランダムで1枚プレゼントされる。特典の配布上限は1会計につき5枚まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）