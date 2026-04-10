Regina Songが、新曲「Your Charm」を配信リリース。あわせてMVが公開された。

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本楽曲は、UKガラージにインスパイアされた軽快なビートとキャッチーなフックが特徴的な一曲。これまでの作風とは異なる、グルーヴィーでプレイフルなサウンドに仕上がっている。

「Your Charm」は、本来の好みとは正反対の相手に惹かれてしまうという予期せぬ恋の感情をテーマにした楽曲。インスピレーションのきっかけは、ミューズと過ごした後の深夜の帰り道だったという。胸の高鳴りや戸惑いをリアルに切り取った歌詞には、恋の偶発性と、その瞬間に身を委ねる楽しさが描かれている。

また本作は単なるラブソングにとどまらず、人それぞれが持つ魅力を称えるメッセージへと広がりを見せている。あわせて公開されたMVにはRegina Songの親しい友人やクリエイティブ仲間たちが出演し、それぞれが個性的なキャラクターを演じながら自分だけの“チャーム”を体現する、カラフルで遊び心のある世界観が展開されている。本MVは、彼女のこれまでの歩みを支えてきたコミュニティへのオマージュでもあるという。

（文＝リアルサウンド編集部）