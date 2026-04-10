PayPayカードは10日、発行する「PayPayカード ゴールド」について、ソフトバンクユーザー向けの特典を変更すると発表した。ソフトバンクおよびワイモバイルの料金プランや固定回線を契約するユーザー向けの特典を拡充するほか、同日ソフトバンクから発表された新料金プラン関連の特典が新設される。

ソフトバンクで6月2日開始予定の「ペイトク2」、「テイガク無制限」、「ミニフィット2」は、「PayPayカード ゴールド」で支払うと月額550円、「PayPayカード」で支払うと月額330円を割引する。現行プランの「ペイトク無制限」、「ペイトク50」、「ペイトク30」、「メリハリ無制限＋」に加入するユーザー向けの割引は引き続き187円となる。

また、ワイモバイルの「シンプル 3」は、「PayPayカード ゴールド」で支払うと、「PayPayカード割 増額特典（ゴールド）」として、追加で220円を割引する。既に提供中の「PayPayカード割（ゴールド）」とあわせて、合計で770円を割引する。

「SoftBank 光＋」や「SoftBank Air」も割引

6月1日より新たに提供する「SoftBank 光＋」に申し込みして適用条件を満たすと、「PayPayカード割（B）」が適用され、「PayPayカード」で月額330円、「PayPayカード ゴールド」で月額550円を割引する。

固定通信サービスと「PayPayカード」による割引の詳細については関連記事で紹介している。

「ペイトク2」特典

6月2日に提供予定のソフトバンクの新料金プラン「ペイトク2」を契約のうえ、「PayPayカード」および「PayPayカード ゴールド」をアプリと連携させると、それぞれのカードの決済も新たに「ペイトク2特典」が適用される。

「ペイトク2特典」により、アプリ連携するとPayPayポイントの付与率が+10%（上限4000円／月相当）、アプリ未連携示は+5%（上限3000円／月相当）となる。

このほか、「ペイトク2」の月額料金を「PayPayカード」で支払うと月額330円、「PayPayカード ゴールド」で支払うと月額550円を割引する。

「PayPayカード ゴールド」、新プランの還元は1%に

ソフトバンクは、「PayPayカード ゴールド」で通信料金を支払いすると最大で10%を還元していたが、6月2日より提供開始予定の「ペイトク2」、「テイガク無制限」、「ミニフィット2」を契約して「PayPayカード ゴールド」で料金を支払いすると、ポイント付与率が最大で1%に減少する。

PayPayポイント 10%戻ってくるクーポン

変更前 変更後 ソフトバンクスマホ通信料等 最大10% 最大1% ソフトバンク光/Air（スマホとの合算請求時） 最大10% 最大1% ソフトバンクでんき（スマホとの合算請求時） 最大3% 最大1%

「PayPayカード ゴールド」会員で、前述の特典の対象にならずに年間100万円以上を同カードで支払いした会員向けに、街のお店で使えるPayPayクーポンを配布する。

クーポンは、PayPayまたはPayPayクレジットで使えるPayPayポイント10%還元クーポンで、年間に4回（1月、4月、7月、10月）に配布される。還元上限は各回それぞれ1500ポイントで、年間合計で最大6000ポイント。街のお店（実店舗）での決済が対象となる。