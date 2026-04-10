銀座のブランドショップ通りにある箸店には、“一膳”の箸を求めて古今東西からお客が集まる。販売だけでなく、箸文化の髄を伝えようとする箸マスターにどんな風景が見えているか伺った。

銀座で売れるお箸はトレンドを反映する

「八角形で食い先は角があり、細い箸が流行っています」

「滑らないブームですが、それを優先しすぎた加工だと口当たりが悪くなる……一長一短です」

「今や外国人に『お箸が上手ですね』は失礼にあたります。当たり前に使える時代が来ました」

……など令和7〜8年あたりの箸現場最前線の声を聞かせてくれるのは佐藤俊樹さん。銀座で箸店『銀座夏野』を開いている。

『銀座夏野』

店先を覗いてみるとともかく、西洋人の客が多い。日本文化への興味の象徴が箸で、お土産に箸を求める眼差しが熱い。

箸バブルの時代を佐藤さんは、「西洋文化のカトラリーは、ナイフもフォークも同じものをみんなで使う。世界の1/3は箸文化圏ですが、日本の箸だけが『これは私専用の道具』とパーソナルな固有性を持ちます。そこに惹かれるようです。だから多くの方が名入れを希望されます」と分析している。

「今後は（チョップ）スティックと呼ばず、『HASHI』が世界の共通語として広まってほしい」

お箸はその端と端で神様と1対1でつながる道具。それが古来より、そして今も大切にしたい日本人の精神性だった。

「三田佳子さんのCMで『お箸の国の人だもの』というコピーがありましたが、お箸をたどると日本がわかります。日本以外の国は食べる道具を机に縦に置く。日本は横に置きます。あれは結界なんです。手前は人間の世界。お箸の向こうが植物の根や実や葉と獣の肉がある神の世界。その結界を恐る恐る外して食事をする。『いただきます』と」

深めれば民俗学や宗教学まですぐさま着いてしまうのが箸の世界。食が（そしてテーブルマナーが）街の文化を代表して表すことがよくわかる。

興味は尽きないけれど、佐藤さんは「お箸は体の器官だと思います」と話す。

「あなたが使いやすい箸が必ずあるので探してみてください。そして木箸と塗り箸、一膳ずつお持ちになると食卓が豊かになると思います。今年どうか、箸に興味を」

『銀座夏野』代表：佐藤俊樹さん

『銀座夏野』代表：佐藤俊樹さん

『銀座夏野』代表。箸の抒情性と歴史に惹かれて本職に。日本から箸職人、箸文化が消えないよう発信中。新しい箸がうまくいけるか、実食試験癖あり。

『銀座夏野』

『銀座夏野』

［店名］『銀座夏野』

［住所］東京都中央区銀座6-7-4

［電話］03-3569-0952

［営業時間］10時半〜19時半（日・祝〜19時）

［休日］年末年始

［交通］地下鉄銀座線ほか銀座駅A2出口から徒歩3分

※東京スカイツリータウンソラマチ4階に『夏野』、青山には『夏野』のほか子供用箸『小夏』がある。

ひとつは持っておきたい木箸・塗り箸

・竹箸（熊本）1650円

竹箸（熊本）1650円

正確には晒し白竹天節箸。肉厚の竹箸は大分、熊本、鹿児島などが多い。繊維が真っ直ぐ縦に通っているため先を細くできる利点がある。

・極上縞黒檀八角削り（東京・江戸木箸 大黒屋製）7700円

極上縞黒檀八角削り（東京・江戸木箸 大黒屋製）7700円

四角、五角、六角、七角などもある東京の木箸の代表格。東京は木目を重視した木箸、西は塗り箸が主流だったが、近年木箸は全国に広まっている。

・漆塗り先乾漆三角箸（福井・小浜）2420円

漆塗り先乾漆三角箸（福井・小浜）2420円

天然漆を何度も塗り重ね耐久、衛生面で優れる。箸先は乾漆での仕上げ（ザラザラ）で滑りにくい。三角形で正しい箸の持ち方の練習用としても人気。

・西陣織模様箔箸（京都）5280円

西陣織模様

鉄木の木地の上に京都西陣織用の模様箔で色付け。箸と染物の伝統工芸が一膳の上で出会う。

・振り出し銀箸（東京銀器）8万300円

振り出し銀箸（東京銀器）8万300円

携帯用に伸び縮みする仕様の他、ヒ素に触れると変色する銀の特性を活かした毒味箸にもなっている。

・越前漆器MR黒銀桜・食洗機対応（福井・鯖江）3850円

越前漆器MR黒銀桜・食洗機対応（福井・鯖江）3850円

食洗機対応の箸。漆の純度を高めて生成した特別な漆で食洗機にも対応している。箸という細いキャンパスの中に蒔絵で桜を表現。

・使い心地箸（銀座夏野オリジナル）3300円

使い心地箸（銀座夏野オリジナル）3300円

東京の箸の文化である凸凹を施した削り箸のデザインで、先を角にして滑りにくく仕上げた。重みと高級感もあり持ちやすいと人気。

・キャンディー（福井・小浜）1320円

キャンディー（福井・小浜）1320円

食洗機対応箸。紫、赤、オレンジなどもありポップなデザインの一膳。箸先も滑りにくく手頃な価格が魅力。近年青色は人気色なのだとか。

・翠玉虫本金先乾漆箸 （京都）33万円

翠玉虫本金先乾漆箸 （京都）33万円

侘び寂びと高度な加飾技術が特徴の京都で作られた一膳。匠の技により玉虫の羽と本金、プラチナを蒔いて箸先まで輝きを放つ。

・八角螺鈿一面飛ばし先乾漆（青森・弘前）1万3200円

八角螺鈿一面飛ばし先乾漆（青森・弘前）1万3200円

漆を何度も塗り重ねることで丈夫さを備えつつ、貝が散りばめられた外観が優雅な津軽塗。八角を一面ごと交互に塗る手間暇かけた一膳。

・四面スワロフスキー（福井・小浜）3万3000円

四面スワロフスキー（福井・小浜）3万3000円

香取慎吾さんがレディ・ガガさん来日時にプレゼントしたと言われる箸。キラキラと輝く、華やかさが極上の一膳。他に青、緑、金、銀がある。

・祝いのし溜塗り楕円 （石川・輪島）22万円

祝いのし溜塗り楕円 （石川・輪島）22万円

輪島地の粉、天然漆を用い手書きの蒔絵を施した最高級の一品。長さは26cmで楕円のため手にもしっくり、取り箸としても食卓に映える。

・利休松葉起こし（福井・小浜）3万5200円

利休松葉起こし（福井・小浜）3万5200円

今や非常に貴重な存在の本塗りの若狭塗り箸。松の葉を使った昔ながらのデザインで形も利久型と全てにこだわった特別な一膳。

撮影／鵜澤昭彦、取材／輔老心

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

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