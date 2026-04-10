グーグル・ジャパン（Google Japan）は、Androidスマートフォン「Google Pixel」でiPhoneとAirDropできることをX（旧Twitter）でアピールした。

Google Pixel 10a。カラーは「Fog」

Google PixelでAirDropに対応しているのは、「Google Pixel 9a」を除くGoogle Pixel 9/10シリーズ。4月14日発売の「Google Pixel 10a」はAシリーズとして初めてAirDropに対応する。

Google Pixelで「Quick Share」の共有設定を「すべてのユーザーに対し10分間」とし、iPhoneでAirDropの受信設定を「すべての人（10分間）」にすると双方向で送受信できる。

なお、AirDropの対応について、グーグルはPixel以外にもサムスン・Galaxyを含むAndroid端末に順次拡大中としている。たとえば、「Galaxy S26」シリーズや「OPPO Find X9」がiPhoneとAirDropでの送受信に対応している。