3つの言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させる脳トレクイズです。武道の基本的な動作や、化学的な反応、そして人との絶妙な調和を指すカタカナ語をヒントに、1分以内の正解を目指しましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

パズルの欠けたピースを埋めるような感覚で、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、日本の伝統的な技の名前から、科学の分野、さらには人間関係の機微にまで及ぶ、実にグローバルな3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

あ□□
う□□
□□すとりー

ヒント：柔道などで自分を守るための基本的な動作や、物質の反応で使われるカタカナ語を思い出してみてください。

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正解：けみ

正解は「けみ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「けみ」を入れると、次のようになります。

あけみ（明美・朱実など）
うけみ（受け身）
けみすとりー（ケミストリー）

どれも正しい言葉になりますね。今回は「名前」「技の名前」「外来語」という全く異なる引き出しから言葉を検索する必要がありました。このように多角的な視点で語彙を繋げるトレーニングを繰り返すと、脳のネットワークが強化され、思考の瞬発力アップが期待できますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)