【ひらがなクイズ】あの有名デュオの名前にも！ 共通するひらがな2文字を当ててみよう！ ヒントは「化学」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
パズルの欠けたピースを埋めるような感覚で、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、日本の伝統的な技の名前から、科学の分野、さらには人間関係の機微にまで及ぶ、実にグローバルな3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
あ□□
う□□
□□すとりー
ヒント：柔道などで自分を守るための基本的な動作や、物質の反応で使われるカタカナ語を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けみ」を入れると、次のようになります。
あけみ（明美・朱実など）
うけみ（受け身）
けみすとりー（ケミストリー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は「名前」「技の名前」「外来語」という全く異なる引き出しから言葉を検索する必要がありました。このように多角的な視点で語彙を繋げるトレーニングを繰り返すと、脳のネットワークが強化され、思考の瞬発力アップが期待できますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるような感覚で、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、日本の伝統的な技の名前から、科学の分野、さらには人間関係の機微にまで及ぶ、実にグローバルな3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
う□□
□□すとりー
ヒント：柔道などで自分を守るための基本的な動作や、物質の反応で使われるカタカナ語を思い出してみてください。
答えを見る
↓
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正解：けみ正解は「けみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けみ」を入れると、次のようになります。
あけみ（明美・朱実など）
うけみ（受け身）
けみすとりー（ケミストリー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は「名前」「技の名前」「外来語」という全く異なる引き出しから言葉を検索する必要がありました。このように多角的な視点で語彙を繋げるトレーニングを繰り返すと、脳のネットワークが強化され、思考の瞬発力アップが期待できますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)