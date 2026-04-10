大谷翔平の特別扱いの是非 米記者は文句をつけたブ軍スター打者のサイン盗みの“過去”を引き合いに憤怒「本当にありえない。彼に文句を言う資格はない」
審判の裁量によって大谷には通常よりも多くのウォーミングアップ時間が与えられているのだが…(C)Getty Images
大谷翔平（ドジャース）に対する“特別扱い”をどう見るべきか。現地時間4月8日に行われたブルージェイズ戦での一幕が、議論を呼び起こした。
敵地で「1番・指名打者兼投手」として投打同時出場した大谷が初回のマウンドに上がろうとした時だった。ブルージェイズの先頭打者であるジョージ・スプリンガーが、球審の下に歩み寄って、何かを確認。大谷を指さしながら説明を受けた。
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直後にブルージェイズの地元局『Sports Net』の中継カメラには、不満げなデーブ・ロバーツ監督が何度も首を横にふる姿が映し出され、解説を務めたジョー・シダル氏も「今のあの首の振り方は『MLBは彼に時間を与えなきゃいけないだろう』という感じだと思う。ロバーツは激怒しているように見える」と、その心情を代弁。通常よりも長くイニング間のウォームアップ時間を与えられる大谷への特別扱いが波紋を呼んだ。
もっとも、ブルージェイズ側は大谷に対するケチをつけたわけではなかった。米メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者によれば、「スプリンガーはまったく不満を漏らしていなかった」と指摘。その上で「ショウヘイ・オオタニが、本当にウォームアップの時間を長く与えられているかどうかの答えを、球審に求めていただけ」だという。
無論、ルール上で大谷が違反を犯しているわけではない。実際のところ、二刀流スターに与えられるイニング間のウォーミングアップ時間は、審判の裁定によって定められているという。米スポーツ専門局『FOX Sports』の取材の応じた元MLB審判員のマーク・カールソン氏は「ショウヘイは明らかに普通とは異なる非常にユニークな選手。二刀流だと誰もが分かっている」とし、こう明かしている。
「彼が投手として投げる日は、前のイニングで打席に立った時、そして出塁をした時、あるいは次打者待機中であった場合は、審判の裁量によって、投球練習に必要な適切な時間が与えられる」
二刀流という異次元の働きをこなす負担を考慮し、大谷への“特別扱い”は、米球界内、ひいてはMLBの審判たちも、いわば不文律的に見逃していると言っていいのかもしれない。
そうした背景もあり、「あくまで確認をしただけ」とはいえ、大谷への余分時間に突っ込んだブルージェイズ側の行動を「野暮」と非難する声は相次いだ。
米メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン氏は、「ワールドシリーズでゴミ箱を叩いてサイン盗みをしたことを『問題ない』と思っていたスプリンガーが、オオタニにケチをつけるなんて本当に面白いな」と皮肉。2017年に球界を騒然とさせたアストロズのサイン盗み騒動の渦中にいた36歳を辛辣に批判した。
「サイン盗みは問題ないのに、オオタニがちょっとだけ余分に準備をしただけで、文句を言うんなんてね。これは本当にありえないよ。正直言って、スプリンガーがそんな文句を言う資格なんてない。バカげてるよ。バリー・ボンズが他の選手に『あいつはおかしい』とステロイド検査を求めるぐらいありえない。
スプリンガー、いいか？ 君があんな風にチクチク言うのは間違ってる！ 俺は彼が苦手だ。こんなこと言いたくないが、彼は野球選手にルールを守らせようとする上で、地球上で最もふさわしくない人間だ。そもそもショウヘイのやっていることは不正でもなんでもない。それに彼はあれぐらいの優遇される価値がある」
小さくない論争を巻き起こしたスプリンガーとブルージェイズ側の大谷への行動。その余波は、しばらく続きそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]