青井実『5時夢！』の洗礼にタジタジ「悪意があります」 宮司アナへのエールも
フジテレビ『Live News イット！』を3月末まで担当していた青井実アナが、10日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に出演。『イット！』卒業から、わずから2週間後に“裏番組”出演を果たしたが、早くも『5時夢』の洗礼を受ける一幕があった。
【写真】『イット！』出演ラストも笑顔で…宮司愛海アナの姿
ニュースコーナーでは、3月末に報じられた宮司愛海アナが留学するニュースが取り上げられ、青井アナが「3月末のニュースですよね？意図的に温めてましたよね」とポツリ。それでも「相談とかなく、私の卒業前から決めていたみたいで、僕はそう思っていた。本当に優秀でステキな方。頑張ってほしいなと思います」とエールを送った。
「エリートアナウンサー青井実が羨ましい 垣花正＆スタッフからのひがみ」とのフリップが掲出された際には、数々の偏見を前に、青井アナが「悪意がありますよね（笑）。宮司さんのお話は、もう終わりなんですか？」とタジタジ。「みなさん、勘違いがすごいな…。そんなお小遣いとかなく、バイトしたりもしていましたよ」と庶民派な一面を見せようとするも、すぐさま垣花正とミッツ・マングローブに阻まれ「いろいろ勘違いされている部分があるので。卒業した後、大変なんですから」と絞り出すように口にしていた。
【写真】『イット！』出演ラストも笑顔で…宮司愛海アナの姿
ニュースコーナーでは、3月末に報じられた宮司愛海アナが留学するニュースが取り上げられ、青井アナが「3月末のニュースですよね？意図的に温めてましたよね」とポツリ。それでも「相談とかなく、私の卒業前から決めていたみたいで、僕はそう思っていた。本当に優秀でステキな方。頑張ってほしいなと思います」とエールを送った。