¡Ú¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¡Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¢Æ£¸¶´îÌÀ¡¢Á°ÅÄÆüÌÀ¤ÈÌ´¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼³«ºÅ¤Ø
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³Áï¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë¡×£²£¸Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢½éÂå¸×¡¢Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¢Æ£¸¶´îÌÀ¡¢Á°ÅÄÆüÌÀ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬£±£°Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯£´£µ¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¡¢½éÂå¸×¤Ï¡Ö»Õ¾¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î£´¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤è¤ê¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î£±£¹Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ»¾ìÀßÎ©¤È¿·À¤ÂåÁª¼ê¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½éÂå¸×¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î·ë¾½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢ÀèÇÚÊý¡¢¿·´Ö¡Ê¼÷¡Ë¤µ¤ó¤é¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¤¢¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆ»¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î£´£µÇ¯´Ö¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´°Õµ¤¤ËËÍ¤Ï±þ¤¨¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤è¤ê±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥ì¥¹²þ³×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥ì¥¹Á´À¹´ü¤¬¤¯¤ë»þÂå¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅöÆü¤Ï¡¢£Ó£Ó£Ð£×Ç§Äê¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢ÃÝÅÄÀ¿»ÖÁÈ¤È´Ö²¼È»¿Í¡õ°¤Éô»ËÅµ¤Ë¤è¤ëËÉ±ÒÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£