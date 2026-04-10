【セブン-イレブン】対象ドリンク購入で「50円引きクーポン」がもらえるキャンペーン開催

コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、2026年4月9日（木）から、対象のドリンクを購入した利用者に、「50円引きレシートクーポン」を配布するキャンペーンを開始した。

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最大の特徴は、配布されたクーポンを使用して対象商品を購入した場合でも、新たに「50円引きレシートクーポン」が発券される点だ。期間中、対象商品を買い続ける限り、継続して割引を受けられる仕組みとなっている。

クーポン発券期間は、4月9日（木）から5月10日（日）。クーポン利用期限は4月9日（木）〜5月17日（日）。

〈クーポン利用対象商品〉

・GREEN DA・KA・RA やさしい黒豆茶 600ml

138円（税込149.04円）

・キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 600ml

138円（税込149.04円）

・キリン 午後の紅茶 おいしい無糖香るレモン 600ml

138円（税込149.04円）

・キリン 生茶 600ml

138円（税込149.04円）

・綾鷹 950ml

185円（税込199.80円）

・レッドブル エナジードリンク 355ml

268円（税込289.44円）

・レッドブル アルミボトル 330ml

297円（税込320.76円）

・レッドブル エナジードリンク 250ml

213円（税込230.04円）

・レッドブル シュガーフリー 250ml

213円（税込230.04円）

・レッドブル チェリーエディション 250ml

213円（税込230.04円）

■注意事項

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる

※他のクーポンとの併用はできない

※対象商品を1本買うたびに、50円引きレシートクーポンが1枚発券される。50円引きレシートクーポンを使って購入した場合でも、新たに50円引きレシートクーポンが発券される

※一度の会計で複数購入した場合、購入数分の50円引きレシートクーポンが発券される

※50円引きレシートクーポンは、次回購入時から対象商品すべてに利用できる

※対象商品1本につき50円引きレシートクーポンは1枚しか使用できない。対象商品を2本購入する場合は2枚使用できる

※在庫切れ、取り扱いのない場合もある

※対象商品が変更になる場合がある

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となる

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となる

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある

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GREEN DA・KA・RA やさしい黒豆茶 600ml

キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 600ml

キリン 午後の紅茶 おいしい無糖香るレモン

キリン 生茶 600ml

綾鷹 950ml