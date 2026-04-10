ガソリン価格の「高い」の基準は１５０円が分岐点に　値上がりでも車利用は維持

ガソリン価格をめぐるドライバーの感覚が変化しつつある。駐車場やカーシェアサービスを展開するパーク２４株式会社が会員向けに行った調査によると、レギュラーガソリンを「高い」と感じる価格は「150円以上」とする回答が36％で最多となった。

続いて「160円以上」が22％、「140円以上」が15％だった。過去の調査では170円〜200円以上を高いとする回答が3割を占めていたが、今回は14％に減少。暫定税率の廃止などで価格が落ち着いた影響もあり、消費者の価格感覚がやや低い水準へと戻りつつある可能性が示された。

もっとも、価格が上昇しても車の利用を減らす人は多くない。ガソリン価格によって利用頻度が変わるかという質問では、「変わらない」が38％、「変えたいが変えられない」が29％と、約7割が実質的に利用頻度を維持している。特に毎日車を使う人では、「変えたいが変えられない」が48％に達し、生活に密着した交通手段であるほど価格変動の影響を受けにくい傾向が見られた。

一方で、負担を抑える工夫は広がっている。ガソリン価格が高いと感じた際の対策として最も多かったのは「会員割引やカード特典の活用」と「安いガソリンスタンド探し」で、ともに41％。さらに「急加速・急減速を避けるエコドライブ」が28％と続いた。

ガソリン価格は世界情勢などの影響を受けやすく、今後も変動が続くとみられる。車の利用自体は維持しながら、割引や燃費改善で負担を調整する。そんな現実的な対応がドライバーの間で広がっている。