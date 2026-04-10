◆尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会（５日・三木山総合公園野球場ほか） ▽中学生の部・１回戦 龍野ボーイズ３―１和歌山ボーイズ

「尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会」は５日に開幕。大阪都島ボーイズ（大阪北支部）が１５得点で快勝したほか、今春の全国大会８強の明石ボーイズ、龍野ボーイズ（ともに兵庫県西支部）などが勝ち上がった。

龍野が堅守で初戦を制した。初回、先発・宮田は四球と安打などで１死二、三塁のピンチを迎えたが、右飛と空振り三振に抑えてガッツポーズ。その後も毎回走者を出しながらも、要所を締めて４回をゼロに封じた。

「球数を少なくして、もう少し長いイニングを投げ切りたかった」と右腕は満足しなかったが、５回からはマスクをかぶって背番号１の中川を好リード。相手の反撃を最小失点でしのいだ。

打線は初回２死二塁で、志水が先制の左越え二塁打。勢いに乗った４番打者は３、７回にも適時打を放ち全３打点を稼ぐなど、４打席連続安打と暴れた。７回に遊撃で好守を見せた梅田は「声掛けもできて、雰囲気が良かった。３年生初の大会は上を目指して、打撃も守備もミスをなくしたい」と次戦へ意気込んだ。