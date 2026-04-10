【マサチューセッツ ドレッシービューティー】 2027年1月 発売予定 価格：28,600円

アリスグリントは、フィギュア「マサチューセッツ ドレッシービューティー」を2027年1月に発売する。価格は28,600円。

本商品はゲーム「アズールレーン」よりサウスダコタ級の3番艦「マサチューセッツ」が、アニメ「びそくぜんしんっ！」登場時にも着用していたドレッシービューティーの姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

どこか幼くて無防備なマサチューセッツが再現され、ゆったりとしたドレスは滑らかな質感が表現され、流れるような裾も細かく造形されている。

マサチューセッツ ドレッシービューティー】

2027年1月 発売予定

価格：28,600円

スケール：1/7

サイズ：全高約230mm

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