◆尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会（５日・三木山総合公園野球場ほか） ▽中学生の部・１回戦 福知山ボーイズ２―５明石ボーイズ

「尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会」は５日に開幕。大阪都島ボーイズ（大阪北支部）が１５得点で快勝したほか、今春の全国大会８強の明石ボーイズ、龍野ボーイズ（ともに兵庫県西支部）などが勝ち上がった。

明石が逆転で初戦を突破した。２点を追う２回に尾籠が右中間へ三塁打を放ち、バッテリーエラーで生還。さらに、４回無死一、三塁から筒井の犠飛で追い付いた。

これで勢いづくと、５回は先頭の山口が二塁打。１死三塁として、江嵜が「打って（走者を）かえすって気持ちだけだった」と左中間に勝ち越し二塁打を放った。さらに２死三塁から尾籠が「長打を狙ったわけじゃないけど、走者をかえすことだけ意識した」と２本目の三塁打で追加点。伊東も適時打で続き、リードを３点に広げた。

３月の春季全国大会は、準優勝の多摩川に敗れて準々決勝敗退。山内主将は「力の差、体の大きさが違った。一球の大切さを学んだ」と振り返った。「夏に向けて力をつけて、全国でリベンジしたい」と江嵜。借りを返す日まで負けられない。