苦戦を強いられた3代目

日産の最終世代の『プリメーラ』は、方向性を失いつつあった同社の象徴とも言える1台だ。ルノーによる救済と、新社長カルロス・ゴーンによる再建計画の始動後に登場したものの、その基本設計は倒産の危機から回復する以前に形作られたものだった。

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最後のプリメーラは、欧州市場の好みに合わせて設計された初代モデルから数えて3代目にあたる。しかし、2001年に発売された頃には、厄介な欧州の消費者たちの関心は主にドイツ車へと向けられていた。



日産プリメーラ（3代目）

この時代は「プレミアムへの逃避」とも呼ばれ、消費者はBMW、メルセデス・ベンツ、アウディに熱を上げていた。（おおむね）造りが良く、格調が高く、そして皮肉なことに、リセールバリューが下がりにくかったためリース料金も安かったのだ。

こうした状況から、量販車（大衆車）メーカーは自社の販売を伸ばすために、より一層の努力を強いられた。プリメーラが属していた、いわゆる欧州の「Dセグメント」車のほとんどは、主にフリート（社用車など）向け販売だった。

当時のフリートユーザー（企業の従業員）たちは、好むと好まざるとにかかわらずフォード・コルティナを支給されていた時代とは比べ物にならないほど、はるかに多くの選択肢を与えられていたのだ。彼らにとって、プリメーラはキドニーグリルを備えた競合車に比べ、ますます見劣りするようになってしまった。

斬新だったスタイリング

1990年発売の初代プリメーラは、洗練されたスタイルと驚くほど優れたシャシーにより、欧州でも一定の成功を収めた。少なくとも、前身であるブルーバードよりは確実に優秀だった。スタイリングには、ホフマイスターキンクやエンブレムを挟むツイングリルなど、BMWの影響が見られる。

2代目プリメーラにおいても、BMWのように、漸進的なデザイン方針が踏襲された。初代P10型プリメーラのヨーロピアンスタイルは、1996年に登場した2代目のP11型でさらに洗練された。1999年のマイナーチェンジでは「フライングウィング」と呼ばれるツイングリルが導入されたが、これもBMWを彷彿とさせるものだった。P10と同様、P11もハンドリングは良好で、そのコーナリング性能は1998年と1999年の英国ツーリングカー選手権（BTCC）での優勝によって裏付けられている。



日産プリメーラ（3代目）

しかし、サーキットでの活躍だけでは、BMWの購入を検討している層を惹きつけるには不十分だった。そこで、3代目となるP12型プリメーラにおいて、日産はBMW風のデザイン戦略から脱却し、大きく舵を切った。

デザインを率いたのはステファン・シュワルツ氏で、自らプリメーラのテレビCMにも出演している。彼の狙いは、室内空間と実用性を損なうことなく、クーペのシルエットを取り入れたファミリーカーを作ることだった。

以前のプリメーラはセダン、ハッチバック、ステーションワゴンのボディタイプが用意されていたが、英国市場の3代目はハッチバックかステーションワゴンのみとなった。大きなテールゲートを開ければ、組み立て式家具を楽に積み込めるほどの広々としたトランクが現れる。車内は後部座席の乗客がゆったりと腰を下ろし、宇宙船のようなダッシュボードの造形に感嘆できるほど広い。

時代はクロスオーバー主流へ

運転席と助手席は特徴のないプラスチックパネルに囲まれ、ダッシュボード上部には優美な弧を描くインストゥルメントパネルが配置されている。その下には大型スクリーンがあり、ノブやボタンがやはり弧を描くように並ぶ。2001年当時としては斬新なデザインであった。

装備内容も同様で、ハイテク機能を充実させることで高級ブランドへの対抗を試みた。プリメーラは欧州Dセグメント車として最初期にバックカメラを搭載した1台であり、しかもほぼ全グレードに標準装備されていた。また、5つのグレードのうち3つにはカーナビが搭載され、レインセンサー付きワイパー、クルーズコントロール、ハンズフリー通話機能、サブウーファーも、最廉価グレードを除く全グレードに標準装備されていた。



日産プリメーラ（3代目）

日産は豊富なハイテク装備を売りの1つとしており、その姿勢は今日まで続いている。しかし、プリメーラにおいては、それだけでは不十分だった。斬新なスタイリングも同様に、販売の助けにはならなかった。ハンドリングは先代モデルほどシャープではなかったが、これは販売不振の直接的な原因ではない。

問題は、消費者が高級ブランドへと流れていったことだ。日産は新しいことに挑戦する必要性に迫られた。小型で、あえて無難に作られたアルメーラの販売不振も、それを痛烈に物語っていた。

そして日産は、大胆に方針を転換した。市場調査を基にキャシュカイ（日本名：デュアリス）を構想し、そのデザインを再びシュワルツ氏の手に委ねた。周知の通り、この先駆的なクロスオーバーは大成功を収め、現在でも欧州における日産の主力モデルとなっている。しかし、最終世代のプリメーラは、ほぼ完全に忘れ去られてしまった。