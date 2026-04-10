透明感あふれる肌へ♡NARSの新作ホワイトパッケージパウダーが限定登場
透明感のある美しい肌を叶えたい方に朗報♡NARSの人気シリーズ「ライトリフレクティングプリズマティックパウダー」が、クリーンで洗練されたホワイトパッケージで登場します。繊細なパステルの光をまとったパウダーは、くすみを払って澄んだ印象へ導いてくれる優秀アイテム。2026年4月24日（金）よりアジア限定・数量限定で発売される注目の新作は、メイク好きなら見逃せません♪
光を操る透明感パウダーの魅力
星明かりのようなやわらかな輝きを放つプリズマティックパウダーは、肌に自然な明るさと透明感をプラスしてくれるのが魅力。
パステルカラーの光がふんわり広がり、気になる黄ぐすみを自然にカバーします。
さらに、プレストタイプとルースタイプの2種類から選べるため、仕上がりの好みに合わせて使い分けできるのも嬉しいポイント。
軽やかで心地よい使用感とともに、メイクの完成度をワンランクアップさせてくれます♡
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プレスト＆ルース全ラインナップ
NARSライトリフレクティングプリズマティックパウダープレスト
価格：6,490円(税込)
カラー：パステルアイボリー・ピンク・ラベンダーのマーブル
繊細な3色のパステルシェードをブレンドしたプレストタイプ。マーブル模様はひとつひとつ異なり、自分だけの特別な輝きを楽しめます。肌に自然な明るさを与えながら、メイクを美しくセット。
NARSライトリフレクティングプリズマティックパウダールース
価格：6,490円(税込)
カラー：パステルラベンダー
軽やかなラベンダーカラーのルースパウダーが、肌をふんわり包み込み透明感を演出。メッシュシフター仕様で量の調整がしやすく、内蓋付きで持ち運びも安心です。
光で仕上げる理想の透明肌♡
NARSのホワイトパッケージに包まれたプリズマティックパウダーは、透明感とツヤ感を同時に叶えてくれる優秀アイテム。軽やかな使い心地と繊細な光のヴェールで、いつものメイクがぐっと洗練された印象に仕上がります♪数量限定だからこそ、自分へのご褒美として早めに取り入れてみてはいかがでしょうか♡