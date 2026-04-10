透明感あふれる肌へ♡NARSの新作ホワイトパッケージパウダーが限定登場

透明感のある美しい肌を叶えたい方に朗報♡NARSの人気シリーズ「ライトリフレクティングプリズマティックパウダー」が、クリーンで洗練されたホワイトパッケージで登場します。繊細なパステルの光をまとったパウダーは、くすみを払って澄んだ印象へ導いてくれる優秀アイテム。2026年4月24日（金）よりアジア限定・数量限定で発売される注目の新作は、メイク好きなら見逃せません♪

光を操る透明感パウダーの魅力

星明かりのようなやわらかな輝きを放つプリズマティックパウダーは、肌に自然な明るさと透明感をプラスしてくれるのが魅力。

パステルカラーの光がふんわり広がり、気になる黄ぐすみを自然にカバーします。

さらに、プレストタイプとルースタイプの2種類から選べるため、仕上がりの好みに合わせて使い分けできるのも嬉しいポイント。

軽やかで心地よい使用感とともに、メイクの完成度をワンランクアップさせてくれます♡

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プレスト＆ルース全ラインナップ

NARSライトリフレクティングプリズマティックパウダープレスト

価格：6,490円(税込)

カラー：パステルアイボリー・ピンク・ラベンダーのマーブル

繊細な3色のパステルシェードをブレンドしたプレストタイプ。マーブル模様はひとつひとつ異なり、自分だけの特別な輝きを楽しめます。肌に自然な明るさを与えながら、メイクを美しくセット。

NARSライトリフレクティングプリズマティックパウダールース

価格：6,490円(税込)

カラー：パステルラベンダー

軽やかなラベンダーカラーのルースパウダーが、肌をふんわり包み込み透明感を演出。メッシュシフター仕様で量の調整がしやすく、内蓋付きで持ち運びも安心です。

光で仕上げる理想の透明肌♡

NARSのホワイトパッケージに包まれたプリズマティックパウダーは、透明感とツヤ感を同時に叶えてくれる優秀アイテム。軽やかな使い心地と繊細な光のヴェールで、いつものメイクがぐっと洗練された印象に仕上がります♪数量限定だからこそ、自分へのご褒美として早めに取り入れてみてはいかがでしょうか♡