【きょうから】大戸屋で懐かしい味わいの「大衆食堂」フェア開催 香りジュワッと広がる『洋食屋の鉄板ポークチャップ』など4種
大戸屋は10日より、全国の大戸屋ごはん処にて、『洋食屋の鉄板ポークチャップ』をはじめとした春季限定メニューを数量限定で販売する。
【写真】懐かしい味わい…豪華な『洋食屋の鉄板ポークチャップ』
馴染みのある定食に、ひと手間のごちそう感を添えた、春季限定「大衆食堂」フェアを開催。同フェアは、“いま食べたいもの”を届ける新シリーズ「大戸屋うまいものトリップ」の第一弾。「大衆食堂」は、記憶に残る味わいをめぐる“過去へのトリップ”をテーマに、甘みとコクのあるソースや立ちのぼる湯気など、心に残る食の風景を大切に表現した。
春のやわらかな空気に誘われて、ふと立ち寄りたくなる街角の食堂。誰もが一度は出会ったことのある、どこか懐かしいあの味。その親しみを大切にしながら、素材と調理にこだわり、余計なものに頼らず、今の同店らしいかたちで丁寧に仕立てた。どこかホッとする、からだにもうれしい。この春だけの特別な定食となっている。
■メニュー紹介（価格は全て税込）
『洋食屋の鉄板ポークチャップ』定食1460円／単品1370円
甘みとコクのあるソースをまとったポークチャップ。鉄板にのせた瞬間、ジュッと広がる香りとともに、昔ながらの洋食の味わいを思い出させる。キャベツやとうもろこしのクリームコロッケを添えて、食堂らしい一皿に仕立てた。
『懐かしの甘から照り焼きチキン』定食1380円／単品1290円
炭火で香ばしく焼き上げ、甘辛の醤油だれをなじませた照り焼きチキン。生玉子を絡めることで、味わいにやわらかな奥行きが生まれる。そのひと手間も楽しめる、食堂らしい一皿。
『鰆の西京焼き 菜の花からし和え 添え』定食1590円／単品1500円
毎年好評の「鰆の西京焼き」が今年も登場。身のやわらかな鰆を炭火でじっくり焼き上げ、香り立つ西京味噌の甘みに柚子の爽やかさがふわりと広がる一品。からしと出汁で和えた菜の花のほろ苦さや、大根おろしともよく合い、季節の味わいを引き立てる。
『【季節の小鉢】菜の花からし和え』200円
菜の花に、からしの香りを添えて。いつもの定食に、春の彩りをそっと添える小鉢。
【写真】懐かしい味わい…豪華な『洋食屋の鉄板ポークチャップ』
馴染みのある定食に、ひと手間のごちそう感を添えた、春季限定「大衆食堂」フェアを開催。同フェアは、“いま食べたいもの”を届ける新シリーズ「大戸屋うまいものトリップ」の第一弾。「大衆食堂」は、記憶に残る味わいをめぐる“過去へのトリップ”をテーマに、甘みとコクのあるソースや立ちのぼる湯気など、心に残る食の風景を大切に表現した。
■メニュー紹介（価格は全て税込）
『洋食屋の鉄板ポークチャップ』定食1460円／単品1370円
甘みとコクのあるソースをまとったポークチャップ。鉄板にのせた瞬間、ジュッと広がる香りとともに、昔ながらの洋食の味わいを思い出させる。キャベツやとうもろこしのクリームコロッケを添えて、食堂らしい一皿に仕立てた。
『懐かしの甘から照り焼きチキン』定食1380円／単品1290円
炭火で香ばしく焼き上げ、甘辛の醤油だれをなじませた照り焼きチキン。生玉子を絡めることで、味わいにやわらかな奥行きが生まれる。そのひと手間も楽しめる、食堂らしい一皿。
『鰆の西京焼き 菜の花からし和え 添え』定食1590円／単品1500円
毎年好評の「鰆の西京焼き」が今年も登場。身のやわらかな鰆を炭火でじっくり焼き上げ、香り立つ西京味噌の甘みに柚子の爽やかさがふわりと広がる一品。からしと出汁で和えた菜の花のほろ苦さや、大根おろしともよく合い、季節の味わいを引き立てる。
『【季節の小鉢】菜の花からし和え』200円
菜の花に、からしの香りを添えて。いつもの定食に、春の彩りをそっと添える小鉢。