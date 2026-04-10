免許証は“切れていた”　「キレてないですよ。」の長州小力さん　無免許運転で信号無視疑い　近く書類送検へ

ものまねタレントの長州小力さん（54）が、無免許で車を運転し信号無視した疑いがあることが分かりました。

警視庁は近く書類送検する方針です。

キレのあるパラパラダンスや、プロレスラー長州力さんの「キレてないですよ」の決めぜりふで知られる、ものまねタレントの長州小力さん。

2006年には、「キレてないですよ。」をタイトルとした著書も出版しました。

現在はイベント出演などの活動を続けている中で、今回の事態は発覚しました。

9日午前11時15分ごろ、東京・中野の区役所近くの交差点で乗用車を運転中に赤信号を無視して左折し、警察官に呼び止められました。

そして、警察官が運転免許証の提示を求め確認したところ、期限が2カ月近く前に切れていたというのです。

小力さんはなぜ、無免許状態で車を運転していたのでしょうか。

警視庁の調べに対し、小力さんは「期限が切れているのは知っていました。仕事のために運転しました」と話し、容疑を認めているということです。

警視庁は近く、小力さんを信号無視と無免許運転の疑いで書類送検する方針です。