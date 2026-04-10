フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演した。

24年にNHKを退局し、フジテレビ系「Live News イット！」（月〜金曜後3・45）のキャスターを担当。今年3月27日の放送で同番組を卒業した。

見慣れたスーツ姿ではなく、シャツの上にジャケットとカジュアルなスタイル。「来ちゃいました」と笑顔であいさつすると、金曜MCのミッツ・マングローブから「来ちゃったんですね？来るところ間違えちゃったんじゃないですか？」とさっそくツッコミが入った。

オファーは即あったという。「前の番組を卒業すると発表がされて、すぐに」。ミッツからは「レインボーブリッジ、もう渡れないんです」といじられ、「渡らせてくださいよ…渡らせてくださいよ…」と苦笑いしていた。

さらにミッツは「（NHKがある）渋谷の公園通りも（歩けない）」と絶え間なくいじりが。青井は「歩かせてくださいよ…歩くくらいはいいでしょう」と返していた。

放送前にはスタッフから前もって説明があったという。「ディレクターの方にあいさつをいただいた時に、“今日は大変失礼がたくさんあると思いますが、お許しください”と言われて、もうそういう感じか〜」。ミッツから「失礼はそっちも負けてないじゃないですか」と反論されると、「今日、怖いなあ〜」と両手で顔を覆っていた。