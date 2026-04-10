第2子誕生を機に、憧れのアルファードを月々3万5,000円の「残クレ」で購入した年収400万円台のSさん（35歳）。しかし3年後、信号待ちをしていたときに後方から追突される「もらい事故」に遭ってしまいます。相手の保険で修理代は全額下りたものの、5年後の査定で待っていたのは、〈まさかの請求額〉でした。本記事では、残クレの裏に隠された注意点を、1級FPの桐山昌也氏が解説します。

年収400万円台・35歳サラリーマン、憧れのアルファードを「残クレ」で購入

「ただ信号待ちをしていただけなのに。どうして、こんな借金を背負わなきゃいけないんだ！」

ディーラーの営業マンが提示した見積書を前に、Sさん（35歳・男性）は、怒りで声を震わせます。

5年前、Sさんは第2子の誕生を機に、憧れだったトヨタの高級ミニバン「アルファード」を「残価設定型クレジット（残クレ）」で購入しました。

Sさんの当時の年収は400万円台。本来なら月々の支払いが困難な価格帯の高級車ですが、「5年後の残価（下取り価格）を保証する」という営業マンのセールストークに乗せられてしまいました。

当時はインフレもなく低金利環境でもあったため、月々3万5,000円の支払いで「オーナー」の座を手に入れたのです。

ただ信号待ちをしていただけなのに…「過失ゼロ」の事故に遭う

悲劇が起きたのは購入から3年目。信号待ちの停車中、後方から追突される交通事故に遭いました。幸い家族に怪我はなく、車の修理費も相手方の保険で全額賄われました。

Sさんは「綺麗に直ったし、損はしていないな」と、愛車の無事を確認して安心しました。

しかし、5年後。車の返却期限が来た際、ディーラーの査定を終え、告げられた言葉に思わず耳を疑いました。

「120万円を現金で精算していただきます」5年後の査定で突きつけられた〈絶望の請求書〉

「このお車は修復歴がある『事故車』扱いです。設定していた残価との差額、120万円を現金で精算していただくこととなります。現金一括が難しければ、再ローンという方法もありますが」

事故によってフレーム（骨格）に歪みが生じ、修理した事実は「修復歴」として記録されます。残クレの「残価保証」には厳格な条件があり、事故車となった時点で保証は消滅、事故車の市場価値まで一気に暴落します。

相手から受け取った賠償金はあくまで「修理代」のみ。事故によって下がった「車の資産価値（評価損）」までは、日本の保険制度では十分に補填されないことが多いのです。

Sさんの手元には、資産価値を失った高級車と、払える見込みのない120万円の請求書だけが残りました。

ディーラーは絶対に教えてくれない…低所得層を追い詰める「残クレ」の3つの注意点

憧れの高級ミニバンが、月数万円の支払いで手に入る。そんな魔法のような言葉で普及した「残価設定型ローン（残クレ）」。

しかし、残クレは貯蓄の少ない世帯をじわじわと苦しめる可能性があります。なぜ、この仕組みが低所得層にとって残酷な結末を招くのか。

その裏側に隠された3つの理由を解説します。

1. 「残価保証」という脆すぎる約束

ディーラーが謳う「数年後の下取り価格保証」の裏側には、厳しい条件が並んでいます。走行距離、内装の汚れ、そして決定的なのが「修復歴（事故歴）」です。

もし「もらい事故」に遭って修復歴がついてしまえば、残価保証というスキームは根底から崩壊します。低所得層は「5年間、無傷で乗り続ける」という、自分ではコントロールできない勝率の低い賭けに、家計の全運命を預けているといっても過言ではありません。

2. 保険では救えない「評価損（格落ち）」

事故の際、保険でカバーされるのは主に「修理費」のみです。中古車市場で価格が暴落する「評価損（格落ち）」分まで補填されるケースは、残念ながら日本の保険の慣習上多くありません。

修理して見た目が直っても、査定額が100万円以上下がる。この「保険で救えない損失」を、貯蓄のない層は自腹で精算せざるを得ません。この瞬間、低負担だったはずのローンは、逃げ場のない負債へと姿を変えます。

3. ディーラーの「周到な計算」と囲い込み戦略

なぜ営業マンは、顧客のリスクを承知のうえで残クレを勧めるのか。そこには巧妙な経営戦略があります。

販売単価の引き上げ：残クレを使えば、Sさんのように本来なら手が出ない層に高級車を売ることができます。

高額利息の収益：残クレの利息は、据え置いた「残価」に対しても全期間かかります。顧客にとって月々の支払額が少なく見えても、利息の総額は通常のローンより大きく膨らむ「高利益ビジネス」なのです。

借金による囲い込みスパイラルの構築：事故で査定が下がり、精算金が一気に払えない顧客に対し、営業マンは「不足分を次のローンに上乗せして新車に乗り換えませんか？」と提案します。このようにして、ローンの支払いが一生終わらずに自社の車を買ってくれる「永久のお得意様」が完成します。

低負担のローンは「逃げ場のない負債」へ、見栄のために「未来」を売るな

残クレは、数年ごとに新車を楽しめる富裕層にとっては合理的な仕組みかもしれません。しかし、生活を切り詰めて月々の支払いを捻出している層にとって、それは「資産形成の敵」となってしまいます。

「月々いくらなら払えるか」という目先の数字に惑わされてはいけません。分不相応な車を背伸びして手に入れることは、自分の将来や子供の教育資金を、ディーラーの利益のために前借りしているのと同じです。

車は本来、生活を豊かにするための道具です。契約書にサインする前に、今一度問い直してください。その「月々の安さ」と引き換えに、あなたは大切な未来を売り渡してはいませんか？

桐山 昌也

株式会社ライトオブライフ

代表／1級ファイナンシャル・プランニング技能士