俳優・山下智久（41）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】亀梨和也が投稿した山Pの写真＆「修二と彰」なやり取り

ジムでトレーニングに励む姿や海外でのプライベートショットなどをSNSで発信している山下。

2025年4月9日、40歳を迎えた誕生日には、「修二と彰」「亀と山P」としてユニットを組んでいた俳優の亀梨和也（40）が、おちゃめな画像を投稿。「青春アミーゴ」の歌詞を使った祝福コメントに、山下も返信しており、2人のやり取りが話題になっていた。

山下智久、41歳の誕生日を迎えたことを報告

41歳の誕生日を迎えた2026年4月9日に更新したXでは、「また一つ大人になりましたが、夢を追い続けています。ありがとう」と年齢を重ねた抱負をつづり、Instagramでも誕生日を迎えたことを報告。

屋上でたそがれている様子や、コンビニでコピー機を操作する姿など、自然体な魅力あふれるプライベートショットを複数枚公開した。

この投稿に俳優の満島真之介（36）や新木優子（32）、市原隼人（39）らが「いいね！」をつけて祝福しており、ファンからも、「誕生日おめでとうございます いつもかっこいい〜」「ナチュラルな姿を見せてくれてありがとう」など、10日午前11時時点で5500件以上のコメントが寄せられ、17万を超える「いいね！」がついている。（『ABEMA NEWS』より）