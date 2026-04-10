15日に門別競馬場で開幕するホッカイドウ競馬のPRのため、元日本ハム選手で2026公式アンバサダーの杉谷拳士氏が10日、東京・越中島のスポニチを訪れた。

アンバサダー4年目となる杉谷氏は「野球の開幕と同じで“いよいよ来たな”という感じ。ファイターズも好調だし、それとともにホッカイドウ競馬も上昇していくという思いでやっている」と熱弁を振るった。

同競馬出身馬の愛称「mom☆’s（モンスターズ）」の魅力を伝える「mom☆’sサポーター（通称もんサポ）」には、公式YouTubeチャンネル「なまちゃき」のMCを務めるmikuと木村真穂が任命された。

2人は「お客さまと触れ合ってPRしていく」と意気込みを語った。15日は杉谷氏が開幕セレモニーに登場し、miku、木村とのトークイベントも行われる。

注目の2歳馬として、杉谷氏はベストグリーンの妹・ベストカーラを挙げ、木村は門別と相性がいいモーニン産駒のクライングコール、mikuは独特な馬名のドッカンキャベツを推した。

今年は11月12日まで全85日間の開催。杉谷氏は「推し馬を見つけて、1年間追いかけていただきたい」と呼びかけた。